Ahmet Taşyürek: En büyük sıkıntımız bu

TFF 1. Lig’in 14. haftasında, zirve yarışı veren Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ligin en çok gol atan takımı olduklarını ancak kolay gol yediklerini söyledi.

Defans hattında önemli eksikleri olduğunu anlatan Taşyürek, "Öncelikle biz bugün 3 tane önemli eksiğimiz ile birlikte buraya geldik. Defans hattında olan iki oyuncumuz yoktu. En büyük sıkıntımız buydu. Ligin en çok gol atan takımıyız ama kolay gol yiyoruz duran toplarda. Eskişehir’de ilk duran toptan golü buldu. Bizim gördüğümüz bariz bir faul de vardı ama hakem göremedi. İkinci golde kırılma noktası oldu. İkinci yarı golü bulduk ama yetmedi. Eskişehirspor’u kutluyorum" ifadelerini kullandı.