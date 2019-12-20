Ahmet Taşyürek: Bu sorunlarımızı mutlaka gidermemiz gerekiyor

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, her iki yarıda iki farklı takım olduğunu kaydetti. Takım savunmasında sorunlar yaşadıklarını belirten Taşyürek, "Maalesef bu sorunumuzda bugün zirve yaptık. Yediğimiz 4 golün 2’sini kendi kalemize attık. Önümüzde Erzurumspor maçımız var. Devre arası bu sorunlarımızı mutlaka gidermemiz gerekiyor. Takım savunmasını yapmış olsak puanımızın üzerine 10 puan daha koyabileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor’un kendilerini çok iyi ağırladığını ancak ikinci yarı sahada istenmeyen olayların yaşandığını aktaran Taşyürek, şunları ifade etti:

"3-2’den sonra sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Kafama atılan para var. Belki kazara olmuştur ama futbolu sahada oynamak daha hoş. Sonuçta her iki takım da mücadele ediyor. Demirspor kazandı, kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki Erzurumspor maçına bakacağız."