Ahmet Taşyürek: Biz üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı

TFF 1. Lig’in 4. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor’u 2-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ayaklarının yere basmadıklarını söylerken, bunun sonunda mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Taşyürek, Balıkesirspor'un bu maç kendilerinden daha iyi oynadığını ifade ederek, "Bizden daha iyi, daha konsantrelerdi. Biz üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı, rakibimizin pozisyonuna bakarak maç oynamadan kendi kafamızda pozisyona girdik. Çok erken yediğimiz golden sonra çabalarımız sonuç vermedi. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.