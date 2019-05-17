Ahmet Taşyürek: Afyonspor daha güçlü bir şekilde dönecektir

Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Afjet Afyonspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, iki takımın da ligde daha az süre alan oyuncularına şans verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Afjet Afyonspor ile Ümraniyespor takımları birbirine çok benziyor. Liglere bizim gibi çok hızlı geldiler. Amatör, 3. Lig, 2. Lig ve Spor Toto 1. Lig şeklinde. Ama işte bu lig farklı olduğu için o süreci iyi taşıyamadılar. İnanıyorum ki önümüzdeki sene Afjet Afyonspor, bu lige daha güçlü bir şekilde dönecektir."