Ahmet Özdoğan: Mustafa Cengiz istifa etmemeli ama ders çıkarmalı

Galatasaray’ın eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine geçtiğimiz günlerde yapılan Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin gayrimenkullere artık farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını belirten Özdoğan, “Yeter diyor. Bu gayrimenkullere bir şey yapmayın diyor. Bunlara kiralamanın dışında bir şey yapmayın diyor. Ada bunların dışında. Ada kiralanamayacak bir gayrimenkul. Çünkü adada genel kurul kararı var. Oylamada da en büyük ret adaya çıktı. Sermaye olarak adayı koymak kabul edilebilir bir şey değil. Ada sosyal tesistir. Nasıl işletilmesi gerektiğine ortak akılla tüm genel kurulda karar verilecek. Modelleri var. Hiçbir zaman işletmeci olmayacak” diye konuştu.

“Yönetim, Basketbol ve Voleybol A.Ş neden kuruluyor diye tek bir konuşma yapmadı”

Genel kurulda ret oyu alan Basketbol ve Voleybol A.Ş hakkında konuşan Ahmet Özdoğan, “Yönetim neden kuruluyor diye tek bir konuşma yapmadı. Neyi oylayacak Galatasaraylı? Yapılmadığı zaman, Galatasaray da dedi ki yeteri kadar çalışma yapılmamış. Onun için reddetti. Basketbol A.Ş’yi 2011 yılında ilk ortaya atanlardan biriyim. Ama böyle değil. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bazı tüzük değişiklikleri yapılmalı ondan sonra bu A.Ş’leri kurmalı. Mustafa Cengiz, Galatasaray’ı taraftara açmamız lazım diyor ama şu teklife cevap vermiyor. Galatasaray’ın basketbol durumu Galatasaray’a uygun değil. Hedefi yok. Türkiye’de Basketbol Federasyonu’nu kuran Galatasaray’dır. Parkede Galatasaray vardır. Şu andaki durum ancak küme düşmemeye, play-off'a girme hedefi olan bir Galatasaray. Buna ne sponsor bulabilirsiniz ne de başka şey. Gelin Galatasaray Basketbol Derneği’ni kuralım dedik. Sadece basketbol konuşulsun. Herkes tartışmasız buraya üye olabilsin, herkes üyelik neticesinde Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Galatasaray Basketbol Derneği’nden karma bir yönetim yapılsın. Ayrıca sponsorlardan da biri yönetimde olsun” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’a Galatasaraylı insan almamız lazım”

2018 yılı üyeliğe kabul işlemleri E Grubu’na üyeliğin 20 bin TL olarak güncellenmesini de yorumlayan Özdoğan, “20 bin TL’lik bir madde kabul edildi. Şimdi Türkiye’nin ekonomik durumunda, taraftara açma projesi olan bir insan. Bence çok düşünülmesi gereken şeyler. Biz bunların hepsini söyledik, karşı çıktık. Bu rakamların yüksek olduğunu savunduk. İlk önce Türkiye gerçeklerini kabul edelim. Ben bu rakamların yüksek olduğunu kabul ettiğim için olumsuz oyu verdim. Bizim dışarıdan içeriye Galatasaray’ın kuruluş felsefesini bilen insanlar almamız lazım. Bu insanların da Galatasaray’ı daha iyi yerlere götürmesi lazım. Bunun için de bazen insanların parası olmayabilir. Niye insanların önüne set çekelim. Bu 20 bin TL yanlış olmuştur. Galatasaray’a Galatasaraylı insan almamız lazım. Galatasaray’a başka takıma gönül vermiş insanları almamız lazım. Var mı? Zamanında olduğunu görürler. Galatasaray Liseli olmama rağmen Galatasaray Lisesi’nden böyle bir takımın çıkmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

“Galatasaray’ın kısa zamanda tüzük genel kurulu yapması lazım”

Galatasaray’ın kısa zamanda tüzük genel kurulu yapması gerektiğini vurgulayan Ahmet Özdoğan, “Tüzükte bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Çünkü bazı şeyler bize uymuyor. Bu kesin. Kendimize uygun tüzük yapmamız lazım. Bu tüzük doğrultusunda Galatasaray daha iyi noktalara gitmeli. Galatasaray’ın tek sorunu gelen üyeler değil, tüzükte de bazı şeyler var. Aşağı yukarı 35-40 madde. Bu maddeleri değiştirerek dünyanın zaten sayılı markalarından olan kulübü. Dünya devleri ile yarışabilecek konuma getirmemiz lazım. Tüzüğün daha iyi anlaşılır olması lazım. Hukuki tartışmalar oluyor” dedi.

“Genel kurulun çok adaletli olduğuna ve doğru işler yaptığına inanıyorum”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetimini, futbol ve diğer konular diye ayıran Özdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Futbol Fatih Terim tarafından yönetiliyor. Ama onun dışında kalanlar yönetimce çok başarılı olduğu söylenemez. 153 milyon TL bütçe yapıyorlar. Alelacele yaptık diyorlar. 153 milyon TL’lik bütçede 40 milyon TL’lik ek bütçe istiyor. 3 ay içinde yüzde 25 bütçede açık veriyor. Bu finansman olayları dışında. Genel kurul ona rağmen Mustafa Cengiz’e bütçede istediği bütün yetkileri verdi. Bu genel kurulun çok adaletli olduğuna çok doğru işler yaptığına inanıyorum. Gayrimenkullerle ilgili yetki verilmemesi ilgili olarak; birinci şık yönetimin hazırlanmaması. İkinci şık çok geniş yetkiler istemesi. Üçüncü şık da Galatasaray’da gayrimenkullerle ilgili dikkatli hareket etme gerekliliği. O yüzden Galatasaraylı yoğurdu üfleyerek yedi.”

“Tüm sponsor rakamları 4.9 milyon TL”

Mustafa Cengiz’in seçimden önce sponsorların hazır olduğunu söylediğini fakat şu an ise sponsorların olmadığını belirten Ahmet Özdoğan, “Tüm sponsor rakamları 4.9 milyon TL. Burada ciddi problemimiz var. Mutlaka doğru sponsorlar bulmanız lazım. Hedef koyarsanız bulursunuz. Bu ay içinde başka bir kulüp, erkek basketbol için 1 milyon Dolar’lık sponsorluk aldı. Biz toplam 4.9 milyon TL. O zaman oturup, düşünecekler” açıklamasında bulundu.

Ahmet Özdoğan, futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkılması halinde başarılı olmuş olacaklarını aksi takdirde de gruptan çıkamamanın başarısızlık olacağını söyledi.

“Mustafa Cengiz istifa etmemeli ama ders çıkartmalı”

Başkan Mustafa Cengiz’in olağanüstü genel kurul sonrasında istifa etmesine gerek olmadığını vurgulayan Özdoğan, sözlerini şöyle bitirdi:

“Ama bir şeyi iyi düşünmesi lazım. Taahhüt vermesine rağmen Galatasaray Adası’nın geçmemesini çok iyi düşünmesi lazım. Demek ki Galatasaray Adası Galatasaraylılar için kırmızı çizgi. Onu çok iyi değerlendirmesi lazım. Galatasaray’da istikrar olması lazım. Mustafa Cengiz’in istifa etmesini gerektirecek bir durum yok. Ama kendisine genel kuruldan ders çıkartması gerekmeli. İstifa etmemeli ama ders çıkartmalı. İyi çalışmalı. Ne getiriyorsanız çıkacaksınız açıklama yapacaksınız. Niye getiriyorsunuz, hedefiniz ne? Bunu yapmıyorsunuz sonra da oylamaya gidiyorsunuz, o olmaz.”

İHA