Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ahmet Oytun Özdoğan'ı transfer etti. 23 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekip, genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek.''



