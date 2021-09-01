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Ahmet Oytun Özdoğan'dan Yeni Malatyaspor'a 3 yıllık imza

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki kaleci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek.

01 Eylül 2021, Çarşamba 18:13 Son Güncelleme:
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Ahmet Oytun Özdoğan'dan Yeni Malatyaspor'a 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ahmet Oytun Özdoğan transfer etti. 23 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekip, genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek.''


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