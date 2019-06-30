Konya’nın ev sahipliğindeki 2019 Türkiye Yol Şampiyonası’nda bugün (29 Haziran Cumartesi) Büyük Erkekler Yol Yarışı gerçekleştirildi.

Anıt Meydanı’nda başlayıp Kozaağaç Parkı’nda sona eren 121.3 kilometrelik mücadele Ahmet Örken’in zaferi ile tamamlandı. Örken 2:59:39’luk derecesi ile şampiyonluğu kucaklarken, kürsüyü Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden takım arkadaşları Onur Balkan ve Feritcan Şamlı ile paylaştı. Sakarya ekibi bu sonuçların ardından takım klasmanında da zirveye çıkarken, Peloton İstanbul Spor Kulübü ikinci, Pamukkale Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Erkekler ile birlikte aynı yarış içerisinde koşulan U23 kategorisinde ise şampiyonluk Halil İbrahim Doğan’ın oldu. Doğan’ı Onur Turgut ve Ahmet Örencik izledi. Salcano Sakarya BBSK bu kategoride de takımlar şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Torku Şekerspor ikinci, Giresun Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler kategorisinde bireysel ve takım klasmanlarında şampiyonlar ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan’ın elinden alırken, ikincilere Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Sert, üçüncülere ise UCI Komiseri Koray Cantez ödül verdi.

U23 şampiyonları ödüllerini Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’den, ikinciler Spor Şube Müdürü Ali Kanber’den, üçüncüler ise eski milli bisikletçi Erol Öztorun’dan aldı.

Örken duble yaptı

Yol yarışında ilk kez ulusal şampiyonluk elde eden Ahmet Örken 28 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen zamana karşı disiplininde ise üst üste altıncı kez zirvenin sahibi olmuştu. Örken’i Onur Balkan ve Mustafa Sayar takip etti.

Kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi zamana karşı şampiyonu değişmedi. Başkent Üniversitesi Bisiklet Takımı sporcusu Esin Yılmaz 2018’in ardından 2019’da da Türkiye şampiyonluğunu kucaklarken, Keziban Koyun ikinci, Kübra Bektaş üçüncü oldu.