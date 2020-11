Ahmet Örken: Yarışmayı özlüyorum

Ahmet Örken, Kovid-19 salgınının bisiklet sporuna etkileri üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin bisiklet sporcularını da olumsuz etkilediğini belirten Ahmet, "Belirsizlikler, iptal olan yarışlar, kamplar... Bütün program altüst oldu." dedi.

Ahmet, her şeyin başının sağlık olduğuna işaret ederek, "Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Bu sebepten dolayı tedbirler gereği yarışmalarımız ertelendi veya iptal oldu. Bu süreç en başlarda zor olsa da buna alışmayı başardım." diye konuştu.

En çok belirsizliğin kendilerini etkilediğinin altını çizen 27 yaşındaki milli bisikletçi, şöyle devam etti:

"Belirsizlikler... Yarışlarımız yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu belirsizlikler tabii ki en başlarda motivasyonumuzu düşürdü. Çünkü alışık olmadığımız bir durumdu. Biz yıl içerisinde birçok yarışmaya katılıyoruz, kamplarımız oluyor. Böyle alışagelmiş bir yaşantımız vardı. Fakat salgın süreciyle tamamen her şeyimiz değişti. Bu süreç her alanda herkes için aynı şekilde zor. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Tedbirler de insanlığın sağlığı için alınıyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz."

Ahmet, "Belirsizlikler tabii ki başlarda motivasyonu zorlaştırsa da bu sürece alışmayı başarabildim. Olabildiğince motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. En kısa sürede bu süreci de atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yarışmayı özlüyorum"

Salgının bir an önce sona ermesini temenni eden Ahmet, "Yarışmalar, farklı alanlarda organizasyonlar yapılmaya başlandı. Bunlar da bize umut veriyor. Yarışların yapılabileceğini duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yarışmayı özlüyorum. Bu kadar uzun süre yarışa katılmadığım olmamıştı. Bu süreci rakiplerim de aynı şekilde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA