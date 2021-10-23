Ahmet Önder dünya 5.si

Japonya'da devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 3 final başarısı gösteren Türkiye adına Ahmet Önder ve Adem Asil dün genel tasnif finalinde kürsü için adeta kıyası mücadele verdi. Elemelerde ilk iki sırayı alan; Hashimoto Daiki (88.040) ile Zhang Boheng'un (87.897) performansı ve aldığı puanlar 'Zirvedekiler ve diğerleri' gibi bir tablo oluşturmuştu. Nitekim finalde de bu tablo değişmedi. Ancak 3.'lük kürsüsü için adeta 'kan gövdeyi götürdü' diyebiliriz...

Dünya 9.'luğundan 5.'liğe

2017'de dünyanın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başaran ve 9.'luk elde eden Ahmet Önder bu kez 4 basamak yükselerek Dünya 5.'liğini elde etti. Bu derece aynı zamanda Türk cimnastiğinde genel tasnifte elde edilmiş en iyi derece olarak da tarihe geçmiş oldu. Adem Asil ise elemelerde 3. geldiği genel tasnif finalini dünya 11.'si olarak tamamladı.

Kulplu beygirde en iyi 5. derece

Bizim için final serisi güzel başlamıştı. Adem Asil yer aletinde her ne kadar 0.10'luk ceza puanı alsa da 14.4 puanla açılışı yaptı. Ahmet Önder belki de en zorlandığımız aletlerin başında gelen kulplu beygirde inanılmaz bir performansa imza attı. 13.8'lik puan alan Ahmet'in bu derecesi ayrıca 24 sporcu arasındaki en iyi 5. derece olarak da takdire şayandı. Ancak 3.'lüğün taliplisi çoktu, sürekli bu sıra el değiştirdi, Çinli Cong, Brezilyalı Souza, Ukraynalı Kovtun ve tabii ki Adem Asil ile Ahmet Önder de bu isimlerin içindeydi.

Yer aletindeki puan kurtarmadı

Ahmet Önder halka ve atlama masasında 13 puanlarda kalsa da Dünya 2.'liği kazandığı paralel aletteki 14.8'lik puanıyla madalya adaylığını sürdürdü. Barfikste de elemelerden daha iyi puan çıkartan Milli sporcumuz için yer aleti çok kritikti, 14.8 gibi bir puan gerekiyordu ancak olmadı... 14.1 puan çıkartan Ahmet Önder kürsüyü kaçırdı. Hatta son alette atak yapan ABD'li Moldauer'in kulplu beygirdeki 14.866 puanı bile yetmedi. Ukraynalı Kovtun Dünya 3.'lüğünü alan isim oldu.

Adem Asil'i paralel yaktı!

Adem Asil'in kırılma anı ise, paralel aletteki düşük puanı oldu. 4 alet (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası) sonunda 4. sırada yer alan Adem Asil, paralelde 12.6 puan alınca maalesef madalya mücadelesinin dışında kaldı. Aslında elemelerde 14.366 puan alsa da Milli sporcumuz paralel alette aynı performansı sergileyemedi ve 9. sıralara kadar geriledi. Ve tüm serilerin sonunda, Dünya Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı. Hashimoto Daiki ile Zhang Boheng'un arasındaki zirve yarışının sonucunu son aletler belirledi. Son olimpiyat şampiyonuna barfikste 15.150 puan dünya şampiyonluğu için yetecekti ancak 15.133'te kalınca Boheng genel tasnifte dünya şampiyonu oldu.

Hatice Yücel