Kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksten oluşan 6 yarışta son alete kadar ilk 3'te olan Önder, barfikste düşünce Ukrayna'lı İllia Kovtun'a geçildi ve madalya alamadı. Önder’in Kovid-19 tedavisi gördükten sonra turnuvaya katıldığı bildirildi. Önceki gün genel tasnifte Olimpiyat vizesi alan Adem Asil ise sakatlığı nedeniyle 3. aletten sonra yarışa devam edemedi. Şampiyonada bugün yer aleti ve halka finalleri yapılacak. TSİ 14.30'da yer aletinde Adem Asil ve Ahmet Önder, TSİ 16.10'da halkada Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak madalya mücadelesi verecek.