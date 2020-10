Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden Ahmet Oğuz, transfer süreci, hedefleri, milli takım ve Galatasaray maçı hakkında çok özel açıklamalar yaptı. Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini de anlattı.

Radyospor'da Gün Ortası programında Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Ahmet Oğuz'un açıklamaları şu şekilde:

"Transferden önce ben çok bekledim. Beşiktaş'ı bekledim. Onlardan haber gelmesini bekledim fakat; süreç çok uzadı. Birçok isim geçti Beşiktaş için ve olmadı. Daha fazla oyalanmak da istemedim. Bir gün Kasımpaşa'dan telefon geldi. Ben de çok memnun olacağımı söyledim. Kasımpaşa'yı biliyorum. Çok güzel bir kulüp. Ben de Kasımpaşa da transfer için istekli olunca imzaladım. Beşiktaş için üzüldüm mü? Kasımpaşa'ya imza attığım için çok mutluyum."





'Forma için her şeyi yapacağım'

"Kasımpaşa'da hiç yabancılık çekmedim. Çok güzel bir kulüp Kasımpaşa. Başakşehir de proje takımıydı. Son yıllarda istedikleri hedefe ulaştılar. Kasımpaşa da Başakşehir yolunda ilerliyor. Ben her zaman mücadelenin içinde olan bir futbolcuyum. Formayı alabilmek için her şeyi yapacağım. Ben geldiğimde takım 1 ay kamp yapmıştı. Şu anda 11'de başlamıyor olmam normal. Ama milli arada uyum sağlayıp formayı kapacağıma inanıyorum."

"Mehmet Altıparmak, futbolcuları saha içinde serbest bırakıyor. "Bize yakışan mücadeleyi yapalım, skor zaten gelir" dedi. Hafta boyunca rakibe iyi çalıştık. Galatasaray maçını farklı kazanabilirdik. 1-0 bitti. Ama 3-0 da kazansak 3 puan alacaktık. Kazandığımız için çok mutluyuz."

'Yusuf'un telefonları susmadı'

"Yusuf Erdoğan müthiş bir gol attı. Bu haftanın değil, belki de sezonun gollerinden biri oldu. Ondan önce Kevin Varga da gol atmıştı. Bu iki golün sezon sonuna kadar yarışma durumu var bence. Yusuf'un maçtan sonra telefonları hiç susmadı. Ben de 'Yeter kardeşim artık. Kapat artık telefonları' dedim (gülerek). Hakikaten güzel bir gol oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

'Gençlerbirliği kalbimde'

"Gençlerbirliği her zaman gönlümde. 18 sene... Beni ben yapan Gençlerbirliği'dir. Yayına mesaj gönderen ve beni unutmayan herkese selam olsun. Ben her zaman işimi yapmaya odaklandım. Kasımpaşa'da da öyle olacak. Kasımpaşa'nın başarısı için her şeyimi vereceğim."

A Milli Takım açıklaması

"A Milli Takım'da güzel bir yapılanma oluştu. Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Daha da iyi olabilecek potansiyelimiz var bence. Türkiye'deki oyuncuların potansiyeli var. Yoksa Avrupa'da oynayamazlardı. Benim de milli takım hayalim olduğunu söyleyeyim. Orada olmak her Türk gencinin hayalidir. İnşallah tüm maçları kazanırız."