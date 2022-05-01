Ahmet Oğuz: Fernando Muslera'ya karşı kariyer golümü attım
Galatasaray deplasmanında attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getiren Ahmet Oğuz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Fernando Muslera'ya karşı kariyer golünü attığını vurgulayan tecrübeli sağ bek, ''Yarın bayram, bu da benim şekerim olsun.'' dedi.
Süper Lig 'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor 'da Ahmet Oğuz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Süper Lig'de ilk deplasman golünü Sarı Kırmızılı ekip ağlarına bırakan ve attığı muhteşem golle Yiğidolar'a 3 puanı getiren tecrübeli sağ bek, Fernando Muslera'yı bir adım önde gördüğünü, bu nedenle topu kaleye gönderdiğini belirtti.
Uruguaylı kaleciye karşı kariyer golünü attığını dile getiren Ahmet, ''Muslera bir adım öndeydi ve ben de kaleye vurdum. Şans da var. Gol sayım az, nadir ve güzel gollerden biri oldu. Yarın bayram, bu da benim şekerim olsun.'' dedi.