Süper Lig 'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor 'da Ahmet Oğuz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Süper Lig'de ilk deplasman golünü Sarı Kırmızılı ekip ağlarına bırakan ve attığı muhteşem golle Yiğidolar'a 3 puanı getiren tecrübeli sağ bek, Fernando Muslera'yı bir adım önde gördüğünü, bu nedenle topu kaleye gönderdiğini belirtti.

Uruguaylı kaleciye karşı kariyer golünü attığını dile getiren Ahmet, ''Muslera bir adım öndeydi ve ben de kaleye vurdum. Şans da var. Gol sayım az, nadir ve güzel gollerden biri oldu. Yarın bayram, bu da benim şekerim olsun.'' dedi.







