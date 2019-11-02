Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 10. haftasında bugün Antalyaspor’la oynanacağı maç için dün Antalya’ya gitti. İstanbul’dan özel uçakla kente giden Siyah-Beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı’nda bir grup Beşiktaş taraftarı çiçeklerle karşıladı. Taraftar, sakatlığı düzelen ve Antalyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz’a ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri; Erdal Torunoğulları Emre Kocadağ ve Hakan Daltaban da takım ile kente gitti.

Diaby de kadroda

Beşiktaş’ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

‘Var gücümüzle çalışacağız’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin Kasım ayı sayısına ilk yazısını yazdı. Yazısına, “Sevgili Beşiktaş Ailem” sözleriyle başlayan Çebi, yepyeni bir yola çıktıklarını vurgulayarak, önemli ifadeler kullandı. Çebi, “21 Ekim 2019 itibarıyla Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul ettiği çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını hakim kılacak ve Beşiktaş’ı en yukarılara taşıyacağız. Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş’a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.