Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Kartal’da olağanüstü kongre günüydü... 7.5 yıl görev yapan Fikret Orman dönemi sona ererken, Siyah-Beyazlılar 3 adayın yarıştığı seçimde, 34. Başkanı seçmek için oy kullanıldı. Akatlar’daki kongrede Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi oy pusulası ile temsil edildi. 10.30’da başlayan ve saat 17.00’de sona eren oy kullanma işleminin ardından kazanan Ahmet Nur Çebi oldu.

Beşiktaş taraftarı, Ahmet Nur Çebi'nin listesinde kimler var? sorusunun yanıtlarını arıyor. İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu...

Ahmet Nur Çebi (8870)

1959 Trabzon doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim Listesi

Erdal Torunoğulları (9797)

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ (18512)

1983 Beyoğlu doğumlu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar (31940)

1974 Sivas doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı olan, evli ve iki çocuk babası Avşar İngilizce bilmektedir.

Ahmet Mesut Urgancılar (14246)

1967 İnegöl doğumlu . OTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri, Tasarım Bölüm mezunu. Urgancılar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan (20531)

1970 Şanlıurfa doğumlu olup Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Erdoğan evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy (18720)

1981 Kayseri doğumlu olup Americah İnterContinental University mezunudur. Evli iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Berkay Gocay (3566)

1962 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. İş insanı olan Gocay evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Adnan Dalgakıran (18569)

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu. Sanayici olan Dalgakıran evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci