Hollanda’da verdiği röportajda lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında FANATİK aracılığıyla mesaj yolladı.

Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar” ifadelerini kullanmıştı.









‘Bizzat ilgileneceğim’

Çebi, Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atamasının açıklanmasının ardından ise, “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim” değerlendirmesini yaptı.

Orhan Yıldırım







