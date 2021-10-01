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Ahmet Nur Çebi'den Yaşar Kemal Uğurlu'ya: Gözüm üstlerinde olacak

Beşiktaş'ın patronu, FANATİK aracılığıyla MHK’ya ve Yaşar Kemal Uğurlu’ya mesaj gönderdi. Çebi, “Gözüm bu maçta hakemin üzerinde olacak. Dikkatli ve adil olsunlar. Haksızlık istemiyoruz. Lig arasında zaten detaylı konuşacağım” dedi

01 Ekim 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Ahmet Nur Çebi'den Yaşar Kemal Uğurlu'ya: Gözüm üstlerinde olacak

Hollanda’da verdiği röportajda lig arasında hakemlerle ilgili Milli arada konuşacağını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, Yaşar Kemal Uğurlu ataması sonrasında FANATİK aracılığıyla mesaj yolladı.

Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar” ifadelerini kullanmıştı.


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‘Bizzat ilgileneceğim’

Çebi, Sivasspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu atamasının açıklanmasının ardından ise, “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim” değerlendirmesini yaptı.

Orhan Yıldırım


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