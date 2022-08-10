Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbol takımının isim ve göğüs sponsorluğu ile BJK Akatlar Spor Salonu’nun isim sponsorluğu toplantısında futbol takımının Teknik Direktörü Valerien Ismael ile ilgili yöneltilen soruya da cevap verdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması şöyle;

“Hocamızın arkasındayım”

Futbol takımı Teknik Direktörü Valerien Ismael hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, hocaya güvendiğini ifade ederek "Son zamanlarda Valerien Ismael'in 3-5 maç sonra ayrılma ihtimalinden bahsediliyor." şeklindeki soruya “İnşallah hoca bize kupayı kazandıracak. Biz hocamıza güveniyoruz. Bir ülkeye, bir takıma geliyorsunuz, oyuncularınız var ve onların bir oyun sistemi olabilir. Tüm bunları yürüttüğümüz bir süreç içindeyiz. Hocamıza güveniyoruz. Oluşturulmaya çalışılan algıya üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Hocamızın Allah yolunu açık etsin, ben sonuna kadar yanındayım ve güveniyorum” dedi. Basketbol takımına yıldız transferi konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Çebi, “Spor severlerin kafasında her zaman heyecanlı transferler vardır. Bunu yaşamak isterler. Öz kaynağa önem veren, kulübün içindeki sıkıntılardan çıkabilmesi için 2 senedir farklı bir strateji izliyoruz. Şu anda tercihim Akatlar’da misafir ettiğimiz çocuklardan 4 tane, 5 tane yıldız çıkarmak. Bunun için ekstra para veren birisi olursa da, getir yıldız oyuncuyu oynatalım deriz. Beşiktaş’ın geleceği 1 yıllık yıldızlarda değil, kendi içinden çıkardığı yıldızlarda olacaktır. Bütün branşlarda bunu yapmaya kararlıyız ve Büyük Beşiktaş’ın geleceğini hazırlayacağız” açıklamasında bulundu. iLab Kurucusu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say ise kendileri adına önemli bir gün olduğunu açıklayarak “Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Beşiktaş çok büyük bir camia. Böyle bir camiayla bu anlaşmayı yapmak bizim için gurur kaynağı olacak. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin her iki markaya da değer katmasını temenni ediyorum. Bu sezonun galibiyetlerle dolu bir sezon olmasını diliyorum” dedi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İHA