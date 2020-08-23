Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı ifadeler kullandı. TRTSpor ekranlarında konuşan Çebi, harcama limiti ve takımdaki oyuncuların maaşları ile indirim talepleri aynı zamanda transferler hakkında konuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağını ifade etti. Çebi ayrıca Gökhan Töre ve Koita transferleri hakkında da konuştu

"Bütün konsantrasyonumuz PAOK maçını kazanmak üzerine. PAOK başkanına mektup gönderdik. Komşu olduğumuzu, futbol ve sporun kardeşlik içerdiğini, ortak taraflarımızın olduğunu ifade ettim. Dışişleri bakanımızın da katkısıyla gerekli tedbir ve önlemler alındı"

"Yabancı futbolcularımızın yüzde 99'u indirim talebimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yeni sezonda Necip Uysal dışında kontrat indirimi konusunda bir oyuncumuzda yol alamadık"

"Limitlerden dolayı yeni transfer yapmakta zorlanıyoruz. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ile limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan hiçbir kulüp yok."

"Kasımpaşa'dan Koita ile ilgili ben yetkililerle görüştüğümde takımın planlaması içinde kalması gerektiğini ifade ettiler. Gökhan Töre ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Yarın olursa bilemem"