Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırladığı karşılaşma öncesinde Siyah-Beyazlılar'ı Başkan Ahmet Nur Çebi uğurladı. Karşılaşmaya saatler kala takımın kamp yaptığı Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Çebi, teknik ekip ve oyuncularla bir toplantı yaptı. Şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak bir konuşma yapan Başkan, sonrasında tüm takımı tesislerden tek tek uğurladı. Çebi'nin, teknik direktör Sergen Yalçın'ı takım otobüsüne kadar uğurlaması dikkat çekti.

Mini toplantı

Yöneticiler Emre Kocadağ ve Cenk Sümer'in de oyunculara bol şans diledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı uğurlamasının ardından yöneticilerle mini bir toplantı yapıp sonrasında Vodafone Park'a doğru hareket etti. Başkan ve kurmayları, dev mücadeleyi statta birlikte takip etti.

Gençlerde zafer Kartal'ın

U-19 Ligi'nin 2. haftasında dün Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, rakibini 1-0'lık skorla geçti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle geçildi. Kara Kartal, üç puanı getiren golü ikinci yarının son anlarında buldu. Beşiktaş, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle deplasmandan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Futbolcular, karşılaşmanın ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. O anlar, kulübün resmi internet sitesinden de paylaşıldı.

Kasapoğlu'na özel sporcular eşlik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu özel sporcularla bir araya geldi. Down sendromlu özel sporculardan Furkan Demir, Merve Uzun ve Rıdvan Yalçın karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu ile statta izledi.