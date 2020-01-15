Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden satırbaşları şu şekilde;

"TFF lisans sınırlanması sebebiyle transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz."

"Faiz indiriminin bize yansıtılması gerektiğini talep değil iddia ediyoruz."

"Guilherme transferi ile ilgili bizim bir girişimimiz olmadı, oyuncunun menajeri bize ulaştı anca biz pozitif bir cevap vermedik."

"Sayın Ahmet Ürkmezgil benim abim uzun yıllar birlikte çalıştık. Son 2 sene birbirimize şikayet etmekten başka bir şey yapmadık."