Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaklaşan kongre öncesi hedeflerini Milliyet’e anlattı, “2,5 senedir bu koltukta oturuyorum. İnanılmaz sorunlarla boğuşarak bugünlere kadar geldik. Şimdi sorunlardan önemli ölçüde arındırdığım Beşiktaş üzerine ekonomisi sürdürülebilir yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ayrılık sürecine dair soruya cevap verdi. Valerien Ismael tercihinin sebeplerini anlatan Çebi, Alexander Sörloth ve Rıdvan Yılmaz transferlerine dair çarpıcı söylemlerde bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

‘Sabretmeyi bilmeliyiz’

- Valerien Ismael sizce nasıl bir başlangıç yaptı?

"Bir şeyin başlangıcı kadar gidişatı ve sonuçları da çok önemlidir. Biraz sabır gerekiyor. Bir maç çok iyi oluyor ‘iyi’ diyorsunuz. Sonra hemen kötü diyorsunuz. Şunu net olarak öğrenmeliyiz. Sabretmeyi bilmemiz lazım."

- Peki Ismael’den nasıl bir enerji aldınız?

"Güven veriyor bana. Çünkü gayretli, çalışkan, istekli, hedefleri olan, başarıya kendini odaklamış birisi. Sporda bunlar çok önemli. Sabırlı olacak ve çok çalışacak. Yeter ki sabırlı olalım."

- Beşiktaş’ın kadrosunda Ersin, Can, Rıdvan, Serdar, Emirhan gibi çok potansiyelli gençler var. Sizin bu isimlerden beklentiniz nedir?

"Sahada son derece sevilen futbolcular vardır. Onlar oynarsa bu takım gol atar, şampiyon olur diyoruz. Gençlerden bu tür karakterler olmalarını bekliyoruz. Öncelikle taraftarlara umut vermelerini istiyorum."

- Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılamama riski var. Avrupa’da olmamak ekonomik anlamda planlarınızı bozar mı?

"Biraz bozacak. Şampiyonlar Ligi’ne gidip en son ve en çok parayı toplayan biz olduk. Ülke puanlarından dolayı çok iyi durumda değiliz. Geçen yıl direkt olarak girdik gruplara. Bu yüzden oluşabilecek en iyi şartları en son biz yakaladık. Geçen sene bizim şampiyon olmamız çok önemliydi."

- Peki gelecek sezon nasıl bir Beşiktaş vadediyorsunuz?

"Beşiktaş’ta ekonominin yaşanabilir, sürdürülebilir olması gerekiyor. 2,5 senedir bu koltukta oturuyorum. İnanılmaz sorunlarla boğuşarak bugünlere geldik. Şimdi sorunlardan önemli ölçüde arındırdığım Beşiktaş üzerine ekonomisi sürdürülebilir yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum. O da ekonomisi dikkatli yapılmış, özellikle amatör branşların olduğu, futbol takımında ise geliri giderine göre hassas davrandığımız bir yapı oluşturmaya çalışacağız."

'Çok iyi hazırlık yaptılar’

- Üretime dayalı bir modelden söz ediyor gibisiniz...

"Aynen öyle... Beşiktaş’ın az harcayıp çok kazanacağı bir sürece gireceğiz. Kazandıkça da kulübe harcayacağız. Keşfedeceğiz, bulacağız. Başarılı bir ismi 10 milyon değil, 100 bin euro iken bulacağız. Sadece yurt dışından değil, altyapıdan da çıkarmalısınız. Altyapıya önem veren bir yönetim olacağız. Risk alacak, gençlerin geleceğini iyi gören bir scout olacak. Bu sezon çok iyi hazırlıklar yaptılar."

‘Ismael’i getirerek kumar oynamadım’

Beşiktaş Başkanı Çebi, tanınan ve çok yüksek ücret isteyen bir yabancı yerine Valerien Ismael’i tercih ettiklerini söyledi, “Kendimi düşünsem 4 katı fiyata başka bir hoca getirirdim ve kimse bir şey diyemezdi. Ismael’de kumar oynamadım, Beşiktaş’ın menfaati için bu durumu göğüsledim” dedi.

- Önder Karaveli’nin camia içinden yorumcular tarafından ağır eleştirilmesine tepki göstermiştiniz. Size göre Karaveli’ye neden hiç kredi verilmedi?

"Önder Karaveli ile istikrarı 2 sene sonra yakalardınız, şimdiki hocamızla bir sene sonra. Zaman her şeyi çözer. Önder hocamı ‘Beşiktaş’ın çocuğu’ olduğu için tercih ettim. Sergen’i eski başkanlar göreve çağırmazken ben buna cesaret ettim. İyi ki de yapmışım. Hocama yüz kere teşekkür ettim. Önder hocayı da öyle gördüm, görmeye de devam ediyorum. Birilerinin Beşiktaşlı olması benim için önemli. Ben, Önder hocamla yola çıktım ama maalesef bazı taraftarlarımızda sabır yok. Her şeyi taraftar için yapıyoruz. Onlar bunu benimsemediler. Keşke biraz daha sabretselerdi. Belki iki sıra yukarıda, belki aşağıda olurduk. O gitti, Valerien Ismael geldi. Ben her şerde bir hayır vardır diye bakıyorum. Yabancı bir ismi eleştirileri bitirsin diye getirmedik. Öyle olsa bir yabancı hoca ile görüşmüştük, dört katı fiyatla geliyordu. Onu getirirdim kimse de bir şey demezdi. Ismael’in dört katını isteyen, bilinen bir hocaydı. Kendimi düşünsem onu getirirdim. Beşiktaş’ın menfaati için ben bu durumu göğüsledim. Kumar oynamadım. Geç olur ama güzel olur dedim."

‘Hırslı ve çalışkan hoca’

- Valerien Ismael ismini Türkiye’de kimse duymamıştı. Siz birden buldunuz, getirdiniz. Nereden buldunuz? Kim önerdi? Tercihinizde ne etkili oldu?

"Ismael’in bir hocalık kariyeri var. Bütün isimlerin kariyerlerine bakıyoruz. Gençlere değer veren, hırslı, çalışkan bir isim. 8 şampiyonluğu olan hocayı değil de 8 şampiyonluğu kazanma ihtimali olan hocayı bulursan başarılı olursun. Sen çalışmayıp para kazanan, çalışmadan okulunu geçen birini gördün mü? Hoca sabahtan akşama kadar maç izliyor."

- Peki Sergen Yalçın’ın ayrılması doğru muydu, yanlış mıydı?

"Sergen’in kalmasını istedim. Ben çok baskı yaptım kendisine. İki kereden sonra üçüncü kez kal desek onu yıpratacaktık. Üst üste gelen puan kayıplarından hoca da tedirgin oldu. İyi bir Beşiktaşlı çünkü. Ayrılık Sergen hocanın Beşiktaş’a verdiği değerden kaynaklandı."

‘10 tane genç getir birini yakalarsın’

- Altyapıdan daha fazla yararlanmak istediğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Peki ‘Ahmet Nur Çebi, altyapıdan oyuncu çıkaracak, dış kaynaklara yönelmeyecek’ diyebilir miyiz?

"Diyebilirsiniz ama şöyle... Afrika’da birçok yerde futbol okulları var. Oradan 16-17 yaşında gençleri 50 bin euroya getirebilirsiniz. 10 tane getirirsiniz 1 tane yakalarsınız. Maliyeti 500 bin euroya gelir. Satarsınız 5 milyona, bizim hesabımız bu. Ceyhun Kazancı göreve geldiğinden bu yana bir ekibimiz var. Keşfedeceğiz ama zaman lazım. Tatlı cadı gibi burnumuzu oynatınca bir şeyler olmuyor."

‘Atiba rapora bağlı’

- Atiba’nın durumu ne olacak? Kanada ile 2022 Dünya Kupası’na gideceği için bir sezon daha oynamak istiyor. Yeni sözleşme teklif edecek misiniz?

"Hoca kalsın derse kalır. Valerien Ismael şu an bize hiçbir futbolcu için görüş bildirmedi. Son hafta Konya maçının ardından rapor vereceğini ifade etti. Ljajic, Nsakala, Lens ve Douglas kesin gidiyor. Diğer oyunculardan kim gidecek kim kalacak o zaman belli olacak."

‘TFF için teklifler geldi’

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş’a hizmet etmeyi tercih ederim."

‘Koç istesin hemen alır’

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığına sıcak baktığını belirtti. Sizin görüşünüz nedir?

"Ali Koç başkanlığı istesin hemen verirler. Çünkü Kulüpler Birliği başkanlığını ben yaptım çok yorucu bir iş. Mevcut başkan da yoruldu. Mehmet Sepil yoruldum diyerek benim kucağıma bıraktı gitti. Ben de altı ayda yoruldum dedim, Ahmet Ağaoğlu’na bıraktım. Konuları çok ağır. Orada manevi anlamda denge kurmalısınız. Tartışma tabii ki çıktı, ama kavga çıkmaz. Sahadaki futbolculardan daha sakiniz orada."

‘Rıdvan Yılmaz 10 milyon euro’

- Rıdvan Yılmaz’ın talipleri hızla artıyor. E.Frankfurt ve Torino’nun Rıdvan için kulübe resmi teklif yaptığı doğru mu?

"Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan’ı Avrupa’ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan’ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir."

‘Sörloth’ta hesap kitap yapacağız’

- Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael ve taraftarların, Alexander Sörloth’u çok istediğini görüyoruz. Norveçli golcüyü kiralık mı, bonservisiyle birlikte mi düşünüyorsunuz?

"Sörloth’u ne alacağımı söyledim, ne almayacağımı. Transfer işi gizlidir. Sörloth’un bonservisi bize uyarsa tabii ki isterim. Hesap, kitap yapacağız. Beşiktaş’ın şartlarına ne uygunsa onu yapacağız."

‘Sponsor bulamazsak amatörler kapanabilir’

- Amatör branşlar için ne düşünüyorsunuz? Erkek basketbol başta olmak üzere bir yatırım olacak mı?

"Birçok branş artık amatör olmaktan çıktı. Ben amatör branşlara şöyle önem veriyorum. Gelecek nesillere ülkemizi teslim edeceğiz. Bu neslin sağlıklı olması için spor yapması lazım. Ayrıca son çıkan yasa ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği bizim amatör branşlara para verme şansımız kalmadı. Her branş için kendi kaynağını yaratmamız lazım. Geçen sene büyük kısmını böyle karşıladık. Sponsor bulamazsak tabii ki hiç istemem amatör branşlar kapanabilir. Ama iş oraya doğru gider. Tüm Beşiktaşlı iş insanlarını desteğe davet ediyorum. Aksi halde bu branşlar büyük sıkıntı yaşayacak."