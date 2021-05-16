Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, NTV'ye yaptığı açıklamada "Sergen hocayla sözleşmemizin olup olmamasının şampiyonlukla alakası yoktu. Bir sözleşme yapılmıştı, süresi doldu. Biz hocamızla anlaşmak istiyoruz. Belki benden bazı talepleri olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız." dedi.

"Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 ay sonra, seneye ne olacağını söylerim size" diyen Çebi, "Sergen hocaya çok güvendim. Futbolcularımın başarılı olabileceklerini birkaç maçın ardından anladım. Biz şampiyon olacağız dedim. Bunlar gerçek duygularımdı" dedi.

Pandemide 42 maç yaptıklarını söyleyen Çebi, "Seyirci yok. Geldiğimizden beri maddi zorluklarla uğraşıyoruz ama başardık. Ben sabah gelen mesajlara baktım. 1500'ün üzerinde mesaj gelmiş. Mesajların genel özeti, hak ettiğimizi söylüyordu" diye ifade etti.

Alkışlama konusuna da değinen Çebi, "İstediğiniz zaman, her şeyi yapmak kolaylaşıyor. Sakin kalmaya çalıştım, bunu da başardım. Bazı kırıcı şeyler dinledik. Alkışlama konusu başka yere getirildi, beni de çok üzdü. Bir sporcu adamın rakibiyle ilgili yapabileceği tek şey alkışlamaktır. Onu ifade etmek istedim. Yoksa koskoca Galatasaray camiasını öyle üzmek benim haddime mi?" dedi.



