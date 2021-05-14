Siyah-Beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, dün tesiserde basın mensuplarıyla bayramlaştı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son haftada hem kendilerinin hem de Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonu averajın belirleyeceğinin hatırlatılması üzerine Çebi, Sarı-Kırmızılılar'ın rakibi Yeni Malatyaspor hakkında konuştu, “Malatyaspor, hiçbir şekilde averaj takımı olmaz. Malatya şehri, yıllarca averaj takımı olarak anılmak istemez. Benim Malatyaspor’un o gün elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Malatyalılar averaj takımı olarak anılmak istemezler" yorumunu yaptı.

'Neyi kutladılar?'

Karagümrük yenilgisiyle ilgili olarak rakip futbolculara tepki gösteren Çebi, "Görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı” dedi.

'Yusuf Günay boş gezenin boş kalfası’

Ghezzal'ın menaceri ve Karagümrüklü Ndao arasında yaşananlar hakkında, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, “Karagümrük maçındaki olayların takipçisi olacağız” şeklindeki açıklamaları sorulan Çebi, “Herkes bu işi bırakmış Yusuf Günay mı takip edecekmiş. İşi gücü yok demek ki. Boş gezenin boş kalfası. Yakışmış mı? Varsa, orada var zaten her şey. Yazılmış raporlarda. Külliyen de yalan ayrıca. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar iletişim ekibinden" ifadelerini kullandı.

'Şampiyon olmak için gidiyoruz'

Gündemi de değerlendiren Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir’e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Bu sene de geçen sene de herkes hakemler tarafından mağdur edildiğini ifade eder. Ateş düştüğü yeri yakar ama en çok mağdur edilenin biz olduğumuzu söylemek istiyorum."

'Hakem insandır diyoruz ama...'

"Hakemler maalesef takdir haklarını Beşiktaş’ın karşısındaki takımlara kullandılar ve bundan da başkaları kârlı çıktı. Ligde şampiyon olacağımız son maçta hakemlerimizin bu tür hatalara vesile olmamalarını diliyorum. Kasıt yok ama hata yapmaya da hakları yok. ‘Hakemdir, insandır’ yok. Doktora gittiğinizde karaciğeriniz yerine böbreğinizi aldığınız zaman ‘Hatadır’ diyor musunuz?"

'Her zamankinden fazla prim'

"Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama prim konusu bizim aramızda olan bir durum. Ama her zaman verdiğimizin daha fazlasını verdik. Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor. Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek! Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden."

'Rakiplere mesaj olsun'

"Bu saatte kavganın yeri yok. İşimiz maçı almak. Malatyaspor’un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat. Hocanın morali bugün çok iyi. Rakiplerimize buradan bayram mesajı olsun, Sergen hocamızın morali çok iyi. Bunları bekleyip beklemememizin önemi yok. Biz ümit etmiyorduk ama futbolun içinde bu var. Başından bu yana yorumcular bizim bu noktada olacağımızı beklemiyordu. Burada olmayacağımızı ümit edenler vardı. Bunu bitirdik bir kere ve buradayız."

'Kendi sahamızda kutlamak isteriz'

"Beşiktaş Kulübü olarak yasalara ve kurallara uymak zorundayız. Buna hassasiyet gösteriyoruz. Şampiyon olduğumuz takdirde tabii ki taraftarımızın kucaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Ama bir başka sahadan ziyade, kendi sahamızda şampiyonluk kutlamak isteriz. Göztepe karşısında şampiyonluk elde etmemiz halinde, sahamızda kutlama yapmak isteriz. Orası, Göztepe’nin mabedi ve orada şampiyonluk kutlamayız. Ama herhalde, Karagümrük’ün soyunma odasında sevindiği gibi, futbolcular da soyunma odasında sevinebilir."