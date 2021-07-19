Ahmet Nur Çebi’den Kurban Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda Çebi, "Kutsal inançların, kadim geleneklerin yaşandığı, vefanın, saygının, sevginin ve paylaşmanın değerinin tekrar hatırlandığı birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bayramlarımızın önemi açıktır. Sağlıkla, sevgi ve saygı dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.