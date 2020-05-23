Ahmet Nur Çebi'den iyi haber geldi
Beşiktaş’ta; futbolcular, teknik ekip ve kulüp personelinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’den de iyi haber geldi. Geçen hafta koronavirüse yakalanan Çebi’nin son testi negatif çıktı. Bayram öncesi kulüpte Kovid-19 pozitif isim kalmaması camiada mutluluk yarattı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in başlangıç tarihi olarak 12 Haziran’ı belirlemesinin ardından çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar’da önce 2, ardından 8 Kovid-19 pozitif vaka tespit edilmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, bir yönetici, 2 futbolcu ve 6 kulüp personelinde çıkan vakaların ardından hemen başlayan tedaviler, sonuçlarını verdi... Hafta başında futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testler negatif çıkarken bir müjde de dün geldi. Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye yapılan testin negatif çıktığı kaydedildi. Ek olarak yönetim kurulu üyelerinin testinin de negatif olduğu duyuruldu ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı’na koronavirüs pozitif vaka olmadan girdi.