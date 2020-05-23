Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in başlangıç tarihi olarak 12 Haziran’ı belirlemesinin ardından çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar’da önce 2, ardından 8 Kovid-19 pozitif vaka tespit edilmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, bir yönetici, 2 futbolcu ve 6 kulüp personelinde çıkan vakaların ardından hemen başlayan tedaviler, sonuçlarını verdi... Hafta başında futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testler negatif çıkarken bir müjde de dün geldi. Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye yapılan testin negatif çıktığı kaydedildi. Ek olarak yönetim kurulu üyelerinin testinin de negatif olduğu duyuruldu ve Beşiktaş, Ramazan Bayramı’na koronavirüs pozitif vaka olmadan girdi.