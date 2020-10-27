Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ’ın da yer aldığı ziyarette Çebi, Aktaş’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve kartal heykeli hediye etti.

Kulüptan yapılan açıklamada, ''Başkanımız Ahmet Nur Çebi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Asbaşkanımız Emre Kocadağ da yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Aktaş’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması ve kartal heykeli hediye etti.'' ifadeleri kullanıldı.