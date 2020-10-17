Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle dün Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenledi. Çebi, transferi yönetim, teknik heyet ve izleme komitesiyle beraber yaptıklarını belirterek, "Takımdan giden 8-9 oyuncunun yerine yaptığımız transferler, fizik olarak, taktik olarak gidenlerden daha aşağı değil. Hatta daha iyi olduğuna inandığım arkadaşlarımızın, ücretlerde 8 milyon Euro tasarruf ederek Beşiktaş'a transferleri yapıldı. Yeni futbolcularımızla beraber şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'Transferler, Sergen Yalçın'ın onayıyla yapıldı'

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Çebi, "Sergen Yalçın, bizim için kıymetlidir. Tüm transferler, onun onayı alınarak yapıldı. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Sözleşme sorun değil" yorumunu yaptı.

'Güneş kendisi gitmek istemedi'

Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı öncesinde takımın başında görev yapan Şenol Güneş'le ilgili olarak da konuşan Başkan, "Keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu açık açık söylüyorum. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Ona Milli Takımımız'da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İmzalamazsa Allah yolunu açık etsin'

Başkan Çebi, kulüple sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan için, "Dorukhan top oynamayı Beşiktaş'ta istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde ise Allah yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

(MİNİ YORUM) ERMAN ÖZGÜR: DORUKHAN KAYBEDİLMEMELİ

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın antrenörüyken kulübün yaşamaya başladığı ekonomik kriz, başarısızlığın en büyük sebebiydi. Bu yüzden Ahmet Nur Çebi'nin, 'Keşke Şenol Güneş kalsaydı' sözü kabul edilebilir bir söz. Diğer taraftan Dorukhan'ın sözleşmesi bitecekken, 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa oynar' söylemi de bir o kadar kabul edilemez. Profesyonel oyuncular, özellikle Dorukhan gibi genç ve umut vaad ediyorsa gelecekleri için mukavelelerinde doğru şartları ararlar. O yüzden Dorukhan için önce iyi şartları oluşturabilir miyiz diye düşünmek lazım. Beşiktaş, son dönemde iyi oyuncularını kolay kaybedip kolay iyi oyuncu bulamayan bir profildeyken Dorukhan gibi oyuncularını kolay kaybetmemeli.





İlgili Haberler Beşiktaş yeni transferleriyle gövde gösterisi yaptı! Hedef şampiyonluk



