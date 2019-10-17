Beşiktaş’ın pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, 6,5 yıl birlikte görev yaptığı Fikret Orman’a yüklendi.

Dün Çengelköy Sütiş’te basın mensuplarıyla buluşan Çebi, “Ben Şenol hocayla ekip değilmişim. Bana abi diyen, kendisine 6,5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

İşte Çebi’nin diğer sözleri;

‘Kırgınım ama hizmet etmek istiyorum’

“Yedi senede çektiklerim ve kulüpten ayrıldıktan sonraki 1 senede yaşadıklarım içimi yaktı. Çok üzüldüğüm olaylar yaşadım. Başkanın abi dediği biriyim bir telefon, bir bayram mesajı göndermedi. Stada bile davet edilmedim. Bunun nedenini bilmiyorum. Bilsem rahatlayacağım. Pusucular kim. Etrafımdaki bazı arkadaşların bana saygısız tutumlarına, bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla 7 sene abikardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum.”

‘Adalı aynı düzenin devamı’

“19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyorum. Adalı’yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme isteğim ve hırsım var. Kulübümüzde çalışan bazı insanların maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olması hırsımı artırıyor. Bu tür tavır ve davranışların beni daha çok istekli hale getirdiğini söylemeliyim.”

‘Pembe yalan söylemeyeceğim’

“Adalı’nın dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğumda bana başkanım diye hitap etmek zorunda kalacak. Ben de ona başkanım diyeceğim. Hırslarımızla hareket etmeyeceğiz, camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil 1 ay düşünerek karar vereceğim.”

‘Bütün kararları başkan alır'

“Beşiktaş’ta bütün kararları başkan alır. Bugüne kadar başkan bunu ifade etmiştir. Başkanım her şeyden sorumluyum, haberim olmadan kuş uçmaz ifadeleri var ama ikinci başkanın haberi olmadan kuş uçar. İcra kurulu başkanıydım. Ama nasıl bir icra kurulu başkanı olduğumu ayrıldıktan sonra birçok şeyin icra kurulundan geçmeden icra edildiğini gördüm. Fikret Orman’ın bana verdiği görevleri Beşiktaş sevgimle ve ona olan saygımla icra etmişimdir. Ben transferde görev yapmadım, Futbol AŞ’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevi veren Orman’a yine de teşekkür ediyorum. 6,5 yılın içerisi başarılarla dolu. Beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte biz yaptık bunları."

‘UEFA’yla sorunları çözeceğiz’

“Yedi sene evvel de geldiğimde kulüp bugünkü kadar sıkıntıdaydı. Kasaba, manava gidip tek tek konuştuğumu hiç unutmuyorum. İstekli ve arzuluyum. İlk icraat, genel kurula yetki almak için gideceğim. Tüzükte değişiklikler istiyorum. UEFA ile ilgili gidip gitmeme sorunlarımız var onları çözmeye çalışacağız. Bu kulübü sanki bu hale ben getirdim, sanki biz geldiğimizde ‘0’ borç vardı. Kendisine değer verdiğim saygı duyduğum hizmet ettiğim arkadaşların bana yaptıklarından dolayı hakkımı helal etmiyorum.”

‘Enerjimizle takım daha iyi olacak’

“Abdullah Avcı’nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum. Hoca ile devam etmeyi düşünüyorum. Hoca bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni zaten yapacaktır. Vereceğimiz enerjiyle takımın daha iyi olacağını hissediyorum. Ocak ayında takımın nereye geldiğini göreceğiz. Hocanın faydalı olacağına inanıyorum.”

‘Allah iyilerin yanında olur’

“Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Ekibimin sorumluluğunu taşımaya hazırım. Niyetim görev sürem dolana kadar borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir Beşiktaş. Futbol ve altyapı stratejilerim var. Acı çekeceğiz, hep beraber çekeceğiz. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum. Çok sevdiğim değerli camianın etik değerlerini kaybetmeye başlamasının mahvımıza sebep olacağın görüyorum. Ekonomiyi hallederiz. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak için gelmek istiyorum. Allah hep iyilerin yanında olur, kötülerin yanında olmaz.”

‘Kendi dönemim de incelensin’

“Serdal Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun yönetme yetkisi vardır. Denetlemeyi denetleme kurulu yapar. Camianın böyle bir talebi olduğunu bunun için bütçe ayırabileceğimizi, destek vereceğimizi beyan edeceğiz. Bakalım ne cevap gelecek. Kendi dönemimin incelenmesini canı gönülden istiyorum.”



