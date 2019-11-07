Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Ahmet Nur Çebi’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ziyaret Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Şişli’de bulunan Atatürk Müzesi’nde ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de ziyarette yer aldı.
Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Ekrem İmamoğlu’na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.