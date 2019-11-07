Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de ziyarette yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Ekrem İmamoğlu’na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.