Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ, dün Erzurumspor maçında sağ diz tendonu kopan ve önceki gün ameliyat edilen Cenk Tosun’u hastanede ziyaret etti. Kulübün 1 numarası, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, “Cenk Tosun çok üzgün. Henüz toparlanabilmiş değil. Sadece konu dizindeki ameliyatı değil, aynı zamanda psikolojik olarak da kendisini çok moralsiz hissediyor. Moral vermeye çalıştık, toparlayacak en kısa zamanda. Çok başarılı bir ameliyat geçirmiş. Kiralık bile olsa o bizim çocuğumuz. Kendisine de ifade ettim. Bu kapı, kendisine istediği her an ve her dönemde sonuna kadar açıktır. Bunu da kendisine içtenlikle söyledik” dedi.

‘Aboubakar’ın durumu iyi’

Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, “Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan, ’şampiyon olduk’ diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorundayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Başkan, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aboubakar’ın durumu için ise “Bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım” dedi.