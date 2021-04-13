Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, "Cenk Tosun henüz toparlanabilmiş değil. Konu sadece dizindeki sakatlık değil, kendisi psikolojik olarak da etkilendi. Moralsiz hissediyor. ona moral vermeye çalıştık. En kısa sürede toparlamaya çalışacak. Futbolda bunlar var. Olmasaydı iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah öyle olur. Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik" dedi.





Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Daha önümüzde 8 maç var. Rakiplerimizin de gücü ortada. Onlar da şampiyonluk kovalıyorlar. Rakiplerimize saygı gereği, şampiyon olmadan şampiyon olduk diyemeyiz. Sadece Ghezzal değil, diğer futbolcularımın da çok büyük emeği ve katkısı var. Onların da içlerinde birçoğunun çözüm bekleyen kontratları var. Ghezzal'ın emeğini takdir etmemek mümkün değil. Ben takımı bütün olarak değerlendiriyorum. Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, ilgili futbolcularla yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Çebi, son olarak Abuubakar'la ilgili de "Aboubakar bugün, dünden daha iyi. İnşallah önümüzdeki maç kendisi hazır olur. Futbolcularımızın sağlığı bizim için önemli. Bir kayıp bile ligin kaderini etkileyebileceği için, bazen çok acele etmemek gerekiyor" dedi.





EMRE KOCADAĞ: MORAL VERMEYE ÇALIŞTIK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Cenk Tosun'un kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı, "Çok üzüldük, kendisi de çok üzgün ama moral ve motavisyon vermeye çalıştık. İnşallah kısa sürede aramıza dönecek. Hem milli takım için hem Beşiktaş için hem kulübü Everton için önemli bir oyuncu. Dua ediyoruz, inşallah iyi bir şekilde sahalara döner" diye konuştu.

TEKİN KEREM ÜLKÜ: ESKİSİNDEN DAHA İYİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ise şunları kaydetti:

"Gayet başarılı bir operasyon geçti. Operasyon sonrasında da herhangi bir komplikasyon ve sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda Cenk'in sağlık durumu gayet iyi. Biz bu tip yaralanmalarda yaralanma şiddeti ve yaralanmanın durumuna göre sürenin nispeten uzun olabileceğini tahmin edebiliyoruz ama neticede Cenk çok kuvvetli bir oyuncu. Hem yaşı hem enerjisi hem mental yapısı itibarıyla eskisinden daha iyi döneceğini düşünüyorum. Umarım en kısa sürede tekrar sahalarda görürüz, özlediğimiz golleriyle birlikte izleme şansımız olur."