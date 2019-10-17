Beşiktaş'ta başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde TRT SPOR’un sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Birlik olmak zorundayız. Şeçim sonrası sürekli iştirak halinde olmalıyız. Zor günler olduğu için aday oldum. "Zorluk olduğu için buradayız. 7 sene önce geldiğimizde bundan çok farklı bir tablo yoktu. Değişen çok fazla bir şey yok. Onu yönetebildik ve başarabildik. Bugün de başarabileceğimizi düşünüyorum. 7 yıldan beri kazandığımız tecrübeler belki de işimizi daha kolaylaştıracak. Ben aday olmak zorundayım. Artık birlik içinde

yürümek zorundayız. Seçimden sonra adaylar da dahil olmak üzere her şey Beşiktaş’ın olmak zorunda."

"Nasıl işim ve ailem için mücadele ediyorsam Beşiktaş için de etmeliyim"

"Bu camiaya bir bağım, bağlantım var. Aksi halde kendimi vicdanen çok iyi hissedeceğimi düşünmüyorum. Biz bu yükün altından kalkabildiysek, inançlıydık, birbirimize de tutkuyla bağlıydık. O süreç hakikaten de keyifliydi. Ben o süreçte mali yüklerle uğraştım.Tüm alacaklı arkadaşların bizlere kırgınlığı ve kızgınlığı vardı. Geldik, anlattık, süre istedik ve bir güven verdik. O alacaklılar bizi sonuç olarak bunaltmamaya başladılar ve Allah’ın da yardımıyla hallettik. Benim 6.5, Fikret Orman’ın 7 senelik sürecinde cumhurbaşkanımızın da destekleri ile bir stat yapıldı."

"Geçmişi konuşmaktan yoruldum"

"Görevimin son döneminde transferlerin içinde olmadım. Ben geçmişi konuşmaktan yoruldum Beşiktaş'a hizmet edeceksem önüme bakmalıyım. Evet, Fikret Orman'a kırgınım ama artık bu konular hem bana, hem Beşiktaş'a zarar verir. Öyle veya böyle Fikret Orman'la beraber çalıştık. Artık önümüze bakmalıyız."Şenol Güneş, sevdiğim bir ağabeyim. Beşiktaş’tan ayrılmasına üzüldüm, keşke kalsaydı. Ben başkan olsaydım Şenol Güneş’in kalması için uğraşırdım. Ben tasarruftan bahsediyorum, küçülmekten değil. İşin kolayına, popülist kısmına kaçmayalım. Uçaklara pahalı futbolcuları alıp, basına fotoğraf vermeyelim. Ben bu işi tek başıma çok zor yaparım. Taraftarıyla, eski futbolcusuyla büyük bir katılım istiyorum."

"Şenol Güneş ayrıldığı için üzüldüm"

"Şenol Güneş ayrıldığı için üzüldüm. Keşke kalabilseydi ama kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Başkan olsam kalması için uğraşırdım ama o da bir birey gitmek istiyorsa gidecekti. Türk futbolunun başında. Hak ettiği yeri çoktan hak etti. Çalışkan adam. Milli takımımı benim takımım. Beşiktaş için ne kadar üzülsem de Allah’tan başka yere gitmedi."

"Hakemler Fenerbahçe’nin canını yakıyorsa Fenerbahçe bağırmaya devam edecektir"

"Her kulübün Türkiye Cumhuriyeti Kulübü olduğunu kabul etmek ve amacımızın Türk sporuna katkı vermek olduğunu bilmemiz lazım. Türk sporuna katkı vermeyen bir Beşiktaş düşünemiyorum. Hakemler Fenerbahçe’nin canını yakıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş’ın canını yakıyorsa Beşiktaş bağırmaya devam edecektir. Ben kasıtlı olduğunu düşünmüyorum ama kasıtlı olmasa da işinizi doğru yapacaksınız."

"Burak Yılmaz Beşiktaş'ın çok kıymetli bir değeri oldu"

"Burak Yılmaz’ın tarzı ve tavrı ile ilgili çekincelerim, kırgınlıklarım vardı. Ama bugün Burak’ın çok değiştiğini görüyorum. Burak Beşiktaş’ın çok kıymetli bir değeri, başımızın üstünde yeri var. Geliri, giderini karşılamayan hiçbir şeye tahammül etmeyeceğim. Kulüp televizyonuna ihtiyaç olup olmadığına bakacağız. Geliri, giderini karşılamayan hiçbir şeye tahammül etmeyeceğim. Şu andaki ana konumuz tüm kulüplerde olduğu gibi ekonomi. Yöneticilerin ya da başkanların vereceği paralarla olmaz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kısa vadede iyi gözlemcilerle genç ve yetenekli futbolcular arayacağız."

"Abdullah Avcı'ya destek olacağız"

"Beşiktaş yukarıya doğru bir ivme kazandı, bunun devam edeceğini düşünüyorum. Abdullah Avcı’nın başarılı olup olmayacağı kendi elindedir. Biz de kendisine destek olacağız."



