Ahmet Nur Çebi ve Atiba, Fotomaç Gazetesi’nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Başkan Çebi, ‘Yılın Jokeri’ seçilen oyuncusuna ödülü kendisi verdi, daha sonra da övgüler yağdırdı. Kanadalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Çebi, “Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti” ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı sayısı konusunda birçok şey söylendiğini belirterek, “Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir” diye konuştu.

‘Ya beraber varız ya da...’

Beşiktaş Başkanı Çebi, “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları aşmak için kulüpler olarak birlik beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz birbirinden çok farklı olabilir ama kulüpler için oluşturulacak politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ediyorum. Sörloth’un Almanya’ya gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20’yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı” dedi.



