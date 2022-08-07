Kayserispor engelini zor aşan, bu maçta orta saha ve kanat eksikliğini hisseden Beşiktaş ’ta bu iki bölgeye takviye için adımlar hızlandı.

Konrad de La Fuente tamam

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bir süredir Konrad de La Fuente için görüştüğü Marsilya ile kiralık konusunda anlaştı.

Satın alma opsiyonu 6 milyon Euro

Kazancı’nın 6 milyon Euro satın alma opsiyonu için el sıkıştığı futbolcu ile de pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Futbola İspanya'da başlayan Birleşik Amerikalı futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya'ya transfer olmuştu.

Oyuncu 1,2 milyon Euro istiyor

La Fuente’nin yıllık 1,2 milyon Euro istediği siyah beyazlıların ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon Fransız ekiple 22 maça çıkan kanat oyuncusu 3 asist yaparken 1 kez de sarı kart gördü. ABD'li oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Amiri için ise girişimler hızlandı

Bu arada Kartal’ın gündemindeki diğer isim Nadiem Amiri için ise girişimler hızlandı. Kayserispor maçında kreatif bir orta saha oyuncusu eksikliğini gören yönetim, öncelik olarak orta sahayı bitirmek istiyor.

Futbola Almanya'da başlayan Afgan asıllı genç orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti.

Çebi: "Amiri'yi istiyoruz"

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen’de forma giyen tecrübeli orta saha için temaslarını hızlandıran Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncuyu doğruladı.

"Satın alma opsiyonu ile kiralayacağız

Ajansspor’a konuşan başkan Çebi, “Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız” dedi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden merkez orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.