Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da kamp yapan takımla bir araya geldi. Futbol A Takımı'nın Macaristan temsilcisi Mezokövesd maçını izleyen ve sonrasında takımın kamp yaptığı otele geçen Çebi'ye Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları eşlik etti.

Maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeliyle bir araya gelen Çebi, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

'Talep ettiğin forvete takviyesi için tüm şartları zorluyoruz'

Belek’te Avcı ile önemli bir görüşme yapan Çebi, “Bütçemiz transfere kapalı gibi. Önceki yönetim kötü kullanmış. Kimse de ayrılmak istemiyor. Ay sonuna kadar vakit var. Futbolcu sahada olmak ister. Oyuncular ile de görüşme yapacağım. Gidip oynayın, güçlü dönün diyeceğim. Beşiktaş’ın önünü açmalarını talep edeceğim. Talep ettiğin forvete takviyesi için tüm şartları zorluyoruz.” dedi

Teşekkür eden Avcı, “Biz işimize bakıp olmayacak gibi mevcut kadrodaki tüm oyuncuların bireysel performanslarını en üste çekmeye çalışıyoruz ve çok olumlu yol aldık” karşılığını verdi.

Orhan Yıldırım