Beşiktaş'ta, 20 Ekim Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, aradan geçen 14 günde önemli icraatlara imza attı. Çebi’nin çabalarının yanı sıra görev süresinin ilk haftasında gelen Galatasaray zaferi ve önceki günkü Antalyaspor galibiyeti siyah beyazlıların geleceğe daha bir umutla bakmasını sağlıyor...

Futbolculara 105 milyon TL ödendi

Ahmet Nur Çebi yönetimi ilk iş olarak futbolcuların geçmişe dönük alacaklarına karşılık 105 milyon TL tutarında ödeme yaptı. Bu para ödenmeseydi gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılma hakkı tehlikeye girecekti. Yönetim 4 gün içinde parayı temin ederek futbolculardan ‘borçsuzluk’ kağıdı aldı ve UEFA’ya gönderdi.

Personelin de paraları veriliyor

Futbol şubesinde görev yapan personelin 5 aylık birikmiş maaşları ödendi. Aynı sıkıntıyı yaşayan diğer branşlardaki personele de bir maaş tutarında ödeme yapıldı. İçeride 4 aylık alacakları olan personele, bu paranın en kısa sürede ödeneceği sözü verildi.

Ümraniye'ye kritik ziyaret

Çebi, G.Saray maçı öncesi Ümraniye’ye giderek futbolculara ve teknik heyete, ‘Sonuna kadar arkanızdayız’ dedi. Çebi ayrıca, "Size hiç yalan söylemeyeceğim" diyerek, paraların söz verilen tarihte ödeneceğinin garantisini verdi. Derbide zaferinde bu destek önemli rol oynadı.

Kaynak: Hürriyet





Yeni projeler hayata geçiriliyor

Sıcak para temin etmek için 5 maçlık kombineler satışa çıkarıldı. Kulübün sosyal medya hesapları daha aktif hale getirildi. Ayrıca, taraftarların kendi aralarında başlattığı kampanya sayesinde Kartal Yuvası mağazalarının satışları 3 kat arttı.





Taraftarlar tek hedefte birleştirildi

EKONOMİK açıdan zor durumda olan kulübün toparlanması için kenetlenmeleri gerektiğine inanan Çebi, tüm camiaya, "Beşiktaş için birleşelim" çağrısında bulundu. Çebi'nin bu mesajı sonrası taraftarlar tek ses halinde futbol takımına destek vermeye başladı.