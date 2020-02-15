Ahmet Nur Çebi takımını yalnız bırakmadı
Fulya’da kadın takımının maçını izlediği sırada yaşadığı kaza sebebiyle yere düşen ve sol kolunu kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kolu alçıda olmasına rağmen Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmadı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen hafta Fulya’da kadın takımının maçını izlediği sırada yaşadığı kaza sebebiyle yere düşmüş ve sol kolunu kırmıştı. Hastanede gördüğü kısa tedavinin ardından evinde istirahate çekilen Çebi, dün kolu alçıda olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı.
Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la birlikte izleyen Çebi, alınan sonuç sebebiyle stadyumdan mutsuz ayrıldı.