Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş , alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Bologna forması giyen Avusturyalı forvet Arnautovic ve Benfica forması giyen Seferovic için harekete geçti.

Her iki oyuncunun şartları için kulüpleriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, şartların oluşması halinde iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen İsviçreli golcü Haris Seferovic, bu sezon 15 resmi karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 3 asistle oynadı.

Bologna'da forma giyen Avusturyalı forvet Marko Arnautovic ise bu sene 34 maçta forma giydi, 15 gol atarken 1 de asist yaptı.



