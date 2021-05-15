Ahmet Nur Çebi: Şampiyonlukların devamı gelecek

Süper Lig'de perde kapandı ve Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek şampiyonluğunu ilan etti. Siyah beyazlı takımın patronu Ahmet Nur Çebi, maç sonrasında kutlamalar esnasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, "Çok mutluyum, çok zor bir seneydi. Pandemi vardı, 40 maç vardı, kupa vardı. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesi, Sergen hocanın mücadelesiyle burada şampiyon olduk. Tabii ki şampiyonluklara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.