Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası olarak çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Önceki günkü derbiyi yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte Vodafone Park’ta takip eden Çebi, Galatasaray’ı 1-0’lık skorla devirmelerinin ardından oldukça keyifliydi. Mücadele sonrasında FANATİK Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Çebi, bu galibiyetle birlikte çıkışa geçtiklerini söyledi.

Çebi, “Beşiktaş, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bunu Abdullah hoca ve oyunculara da söyledim. Takımıma inancım tam. Şampiyonluk istiyorum, bekliyorum. Camia, önce idari olarak sonra sportif olarak bütünleşti. Hep beraber yola çıktık. Yolumuz da öyle kolay değil. Ama sonunda aydınlık, güzel ve mutlu günlere el ele ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım