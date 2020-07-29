Ahmet Nur Çebi: Şampiyon bile olabilirdik

Kulübün mali durumu, yaz transfer sezonu için yapılacak çalışmalar ve birçok merak edilen soruya yanıt veren Başkan Çebi’nin sözlerinden ön plana çıkanlar şu şekilde oldu: “Sergen Yalçın'ı göreve getirmekle doğru bir karar almışız. Hocamız çok pozitif ve sürekli kazanmak için sahaya çıkan birisi. Sürekli gol arayan bir futbol anlayışı var. Sergen hocamızın bizim için en önemli tarafı Beşiktaş'ın gençlerine de değer vereceğini hissettiriyor oluşu.”

'İyi çocuklar yeterince yok’

“Basında aramızda problem yaşandığı haberleri çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hocamız da aynısını söylüyor zaten. Bizim altyapımızda arzu ettiğimiz kadar iyi çocuklar yeterince yok. Bu da altyapıya gereken önemi vermememizden kaynaklanıyor. Sergen hoca istediği kadar Beşiktaş'ta kalabilir. Umarım burada emekli olur.”

‘Nasıl ağlamayayım!’

“Biz de artık düzgün bir ekonomi ile başarılı sportif sonuçlar elde edeceğiz. Beşiktaş'a şeffaflık sözü verdim ben. Çok ağlıyor diyorlar. Nasıl ağlamayayım ben? Gülünecek bir durum mu var? Ağlamaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, camiayız. Kızsınlar ama önemli değil. Biz Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartınca görevimizi yerimize getireceğiz. Ağlamayan bir başkan ileride olacak inşallah.”.

‘Kimse uçuk transfer beklemesin'

“Hocamız da Atiba'nın kalmasını istiyor. Profesyonellik duruşu var. Sanıyorum yarın öbür gün kendisi ile görüşeceğiz. Umarız el sıkışırız. Transfer politikamızı ekonomik şartlara göre yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek belki bir tık üst transferler yapabiliriz ama kimse uçuk bir transfer beklemesin. Keşke 2. olsaydık. Biz Trabzonspor'un alacağı cezayla Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemiyoruz. Biz başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa etmek isteyen bir kulüp değiliz.”