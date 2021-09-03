Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Pjanic'in imzasının ardından açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Enteresan bir transfer oldu. Transferlerde son dakika böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Transferi noktaladığımızı düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik çok şükür. Bence transferi noktaladık. Pjanic, hocamızın çok istediği bir transferdi. Yaptığımız bütün transferler Sergen hocanın onayıyla gerçekleşti.