Ahmet Nur Çebi: Pjanic'i Şampiyonlar Ligi'ne 1-2 dakika kala yetiştirdik
Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Pjanic'in imzasının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Pjanic'i Şampiyonlar Ligi takım listesine yetiştirdiklerini ifade etti.
Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Pjanic'in imzasının ardından açıklamalarda bulundu.
Çebi'nin açıklamaları şöyle;
Enteresan bir transfer oldu. Transferlerde son dakika böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Transferi noktaladığımızı düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik çok şükür. Bence transferi noktaladık. Pjanic, hocamızın çok istediği bir transferdi. Yaptığımız bütün transferler Sergen hocanın onayıyla gerçekleşti.