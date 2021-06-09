Ahmet Nur Çebi: Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok önemli açıklamalar yaptı. Çebi, sözleşme görüşmeleri yapılan Sergen Yalçın, transfer konuları, TFF'yle yabancı sınırı görüşmeleri, transferde ismi geçen Gedson Fernandes ve birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları...

"Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan başkan Çebi, ''Sadece Avrupa bizim için önemli değil. Lig de önemli. Hepsini beraber taşıyacağız. Avrupa da büyük önem arz ediyor. Kupa ile taçlandırma şansı bulabilirsek çok daha mutlu olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi neyse onu başarmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Bunu istiyoruz'' dedi.









Sergen Yalçın'da son durum

"Görüşmelerimiz devam ediyor. Fikrimizi zikrimiz aynı. Hocamızla devam etmek istiyoruz. Olasılıklar her zaman var. Ama iki tarafın da görüşü belli. Biz konuyu çözmek için buradayız. 1.5 sene önce hocamız gelmişti. Avcı gitti. Hoca bizle bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı. Bazı şeyler ertelendi. Çok doğal bir süreç. Art niyet aramamak lazım."

"Süreci iyi yönetiyoruz"

"Sergen Yalçın hocamızı çok başarılı buluyoruz. Devam etmek istiyoruz. Ağır bir sorumluluk var üstünde. Bu durumu insanı yorabilir. Bazen psikolojik olarak sizi sıkıntıya sokabilir. Ama lider başkanlar, teknik adamlar süreci iyi yönetmek durumundadır. Bu süreci elbette iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Doğru yönettiğimi düşünüyorum."

"Beşiktaş'ın Avrupa'da daha iyi şartlarda temsil edilmesi için..."

"18-30 milyon Euro arasında bir rakam olacak. Transferde bizim için çok şey değişmez. Sokağa saçılmamış paralar, doğru yapılmış kontratlar, futbolcudan maksimum fayda sağlayabilmek. Hedefimiz bu. Sportif anlamda en fazla fayda sağlayacak kişileri en uygun şartlarda getirmek. Herkesin her istediğini versek en başa geri döneriz. Ben bu söylemle buraya gelmedim. Dik durmaya devam edeceğiz. 2 sene önce önümüze koyulmuş limitler var. Bir evvelki seneye göre azaltılarak gidiliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi geliriniz var diyor. Geçen sene 35 milyon ise 22-23'e düşüyor. Biz Beşiktaş'ın daha iyi şartlarda temsil edilmesi için TFF'ye izah ettik. Kavgamızı mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Ama elimiz kolumuz da bağlı. Pes etmeyeceğiz. Sadece Nihat Özdemir'in veremeyeceği bir konu bu. Nihat Özdemir bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bankalarımızın da talepleri var. Herkesin gönlünü yaparak bir yol bulmaya çalışıyoruz."









"Fernandes gündemde yok ama..."

"Transferler bittiği zaman açıklanır. Adları geçen futbolcular yıpranıyor. İlişkilere zarar veriyor. Prensip olarak bitmiş transferleri kamuoyuyla paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarların bize saygı duymasını rica ediyoruz. İsimleri geçen futbolcular da kulüpleri de Beşiktaş yıpranıyor. Gedson Fernandes gündemimizde yok. Olmayacağı anlamına da gelmez. Şu anda bir alternatif değil."

"Cyle Larin'e teklif var"

"Larin konusunda teklif var. Ama satmaya niyetimiz yok. Kadromuzu korumak istiyoruz. Ersin de buna dahil. Nice'ten teklif gelebilir. Teklif geliyor diye futbolcu verilmez ki. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil."

"Çok zor şartlarda iki kupa kazandık"

"Çok özel bir şampiyonluk kazandık. Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak bir şampiyonluk. Çok zor şartlarda kazandık. 2 kupa kazandık. Diğer branşlarda da şampiyonluk elde ettik. Muhteşem bir sezon geçirdik. Pandeminin azalması önemli. Bunların sonucunda taraftarla buluşmak çok önemli. 2,5 yıldır görevdeyim, 1.5 yıldır neredeyse taraftarla buluşamadık. Şampiyonluk kutlamalarına taraftarlarımızı alamadık. Bunlar benim için bir yara. Taraftarlarımız bize inansınlar. Güvensinler."

"Futbolcuları elden çıkaramıyorsunuz"

"TFF ile birlikte bu yolu yürümek zorundayız. Birbirimizi kırmamız mümkün değil. Kamuoyuna bilgi vermek için bir açıklama yaptık. Yabancı sayısında büyük sıkıntı yaşanıyor. Sahaya çıktığında takımlarımız birçoğunda zaman zaman yabancı oyuncularla dolu bir kadro oluyor. Çok hoş bir tablo olmuyor. Baştan aşağı yabancı olması doğru değil. Futbolcularla yapılan sözleşmeler 4-5 yıla dayanabiliyor. Bu karar 1 sene evvel verildi, kendinizi ayarlayın dediler. Ama futbolcuları elinizden çıkaramıyorsunuz. Pandemi ortamında, 3-4 yıllık kontratı olan oyuncular git deyince gitmiyor."

"Yabancı sayısı azaltılmalı ama bugün değil"

"Pandemiden kaynaklanan süreçte eski durumun 1-2 sene daha uzatılmasını istiyoruz. Gerekçemiz de belli. Bazı futbolcularımızın kontratlarından kurtulamıyoruz. Özellikle pandemide daha sıkıntılı bir durum oluşuyor. Spor ekonomisi pandemi nedeniyle kitlendi. Biz yabancı sayısındaki talebi geçici olarak talep ediyoruz. Şahsım adına yabancısı azaltılmalı ama gün bugün değil."

Yabancı kuralı kararı ne zaman çıkacak?

"Yabancı konusunda net cevap önümüzdeki günlerde çıkar. Pandemi döneminde hoşgörü rica ediyoruz. Şartlar gereği göndermemiz gereken oyuncuları gönderebileceğimiz bir ekonomi arzu ediyoruz."







