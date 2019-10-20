Beşiktaş'ta seçim heyecanı Akatlar Spor Kompleksi'nde yaşandı. Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman’ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Ahmet Nur Çebi hakkında bilinmeyenler ve tüm detaylar burada...

Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi'nin listesinde şu isimler alıyor:

Adnan Dalgakıran

Emre Kocadağ

Fatih Hakan Avşar

Mesut Urgancılar

Kemal Erdoğan

Enis Ulusoy

Erdal Torunoğulları

Berkan Gocay

Umut Şenol

Bilgehan Sürmen

Hakan Daltaban

Fırat Fidan

Ali Efe Bezci

Ahmet Nur Çebi'nin listesinde kimler var?

Ahmet Nur Çebi (8870)

1959 Trabzon doğumlu. 1983 yıllında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Erdal Torunoğulları (9797)

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ (18512)

1983 Beyoğlu doğumlu olup Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar (31940)

1974 Sivas doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunudur. İş insanı olan Avşar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. ahmet

Mesut Urgancılar(14246)

1967 İnegöl doğumlu olup ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri, Tasarım Bölüm mezunudur. Uzun yıllar uluslar arası firmalarda üst düzey yöneticillik yapan Urgancılar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan (20531)

1970 Şanlıurfa doğumlu olup Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Erdoğan evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy (18720)

1981 Kayseri doğumlu olup Americah İnterContinental University mezunudur. Evli iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Berkay Gocay (3566)

1962 İstanbul doğumlu olup Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Gocay evli ve iki çocuk babasındır. İngilizce bilmektedir.

Adnan Dalgakıran (18569)

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun oldu. Sanayici olan Dalgakıran evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

AHMET NUR ÇEBİ'NİN PROJELERİ NELER?

Beşiktaş Kulübü’nde yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 3 aday arasında yer alan Ahmet Nur Çebi, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Çebi, ilk olarak yarın seçimi kazanmaları halinde atacakları adımları anlattı. Başarılı yönetici, “Pazartesi günü başkan olarak uyanırsam ilk olarak bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ekonomik, idari ve personel konusunda... Genel kurulda kongrelerin kaderini değiştirecek çalışmalar yapan personeller olduğunu duyuyorum. Onlarla oturup konuşacağız. Ek olarak takımı toparlayıp ne sıkıntımız var bakmamız lazım” dedi. İşte Çebi’nin diğer sözleri;

Çebi, Beşiktaş Editörümüz Gökmen Özcan’a açıklamalarda bulundu.

‘Cenk transferini biz bitirdik’

“Ben, kendimi Serdal Adalı’dan bir tık daha fazla hesap kitap adamı olarak görüyorum. Onun döneminde transfer edilen, menacer Jorge Mendes’in; Alves ve Bebe gibi oyuncularının paraları verilse de bu oyuncular için bankalardan alınan paraların faizleri ödenmeye devam ediyor. O oyunculardan katkı alamadık, şampiyon olamadık. Bizim dönemimizde aldığımız, son 1,5 yılı muaf tutuyorum, futbolcuların şampiyon olmamıza katkıları oldu. Transfer olarak bizlere büyük katkı sağladılar. Örneğin Demba Ba ve Cenk Tosun... Cenk’in Everton’a satışını ben yaptım. Fikret bey, ‘Benim bir yere gitmem gerekiyor. Sen görüşür müsün’ dedi. Biz de yaptık, bitirdik.”

‘Kendi etrafındakilere baksın!’

“Fikret Orman, ‘Etrafındakilerin etkisiyle bunları söylüyor’ dedi. Bu söylemlerinden önce dönsün kendi etrafına baksın. Birkaç gün sonra kimin kimi doldurduğunu daha iyi görecek. Onun yakınındakiler bana söverken benim yakınımdakiler ona kötü bir söz kullanmadılar. 14 yıl bu kulübe hizmet etmiş, Feda döneminde hizmet etmiş arkadaşlarımın ona bir zararı olacağını düşünmesi hiç hoş olmamış. Kendi etrafındakilere baksın.”

‘Otopark ihalesi...’

“Otopark ihalesi için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Beşiktaş’ta icra kurulundan geçmeyen bir kararı, geçmiş gibi başkanın önüne getirip imzalatmasını doğru bulmadım. ‘Otopark ihalesi için biz 1 yıllık konuşmuştuk, 15 yıl nereden çıktı dedim’ Şafak beye. O da, ‘Ben başkana götürdüm, karar ondan çıktı’ dedi. Ben de, ‘İcra kurulundan geçmesi gerekiyordu’ dedim. O da, ‘Ben sadece bir başkan tanıyorum o da Fikret Orman yanılıyor muyum’ dedi.”

‘Ekibim, özel uçaklarda gezmedi!’

“Yönetim listemdeki isimler arasında fikir çatışması olacağını düşünmüyorum. Ben burada 7 yıl görev yaptım. Bu arkadaşların en büyük özelliği, 14 aylık ilk feda döneminde ellerini taşın altına koymuş olmalarıdır. Şimdilerdeki gibi fotoğraf çekip özel uçaklarda gezenlerden değiller. Arkadaşlarım arasında genç isimler de var. Bizden sonra da Beşiktaş’a hizmet edecek isimler olacaklar.”

‘Beni cesaretlendiren camianın tutkusu’

“Bu takımı ayağa kaldırabilecek tek bir kitle var, o da taraftar. Takımı motive etsinler, eğer keyifli ayrılmak istiyorlarsa motive etmek için tezahürat yapsınlar. Camiaya da bunu söylüyorum eğer biz el ele omuz omuza yürüyemezsek Beşiktaş’ı kimse hak ettiği yere getiremez. Beni cesaretlendiren camianın birbirine olan tutkusu.”

‘Amatör şubeleri kapatmayacağız’

“Amatör şubeler üzerinden seçim yatırımı yaparak konuşanlardan olmak istemiyorum. Beşiktaş’ın ödenen stopajları zaten amatörlerimizin giderlerini karşılamaya çok yakın. Biz o stopajları ödemek için uğraşmalıyız. Amatör şubelerin Türk Futbolu’na katkısı olması lazım. Yapacaksak en iyi şekilde yapalım. Amatör şubeleri kapatmak gibi bir durum yok.”

‘Helalleşme talebi gelirse konuşuruz’

“Fikret Orman’ın bana karşı olan tavrına üzüldüm. Onun için yaptığım ‘Hakkımı helal etmiyorum’ sözü duygusal bir kırgınlıktır ve Beşiktaş’la alakalı değil onun şahsıyla alakalıdır. Şampiyonluklarda benim hakkım yok muydu? Çok mu görüldü benim o ekipte olduğumu, katkı yaptığımı söylemek. Hani ağabeydik? Ağabeyler bayramlarda aranır. Ne yaptık da aramadı. Çıkıp, “Pusucular, hainler” demesine üzülüyordum. Ben miyim söyle, açık ol. Fikret Orman’ı seven çocuklarım var. O, bunları söylediği zaman, ‘Baba sana mı diyor?” diye sordular. Onların kalbinin kırılacağını düşünmedi mi. Biz ona ailecek sarıldık. Ama artık kendisiyle huzursuzluk yaşamak istemiyorum. Affetmeyi bilmek büyüklüktür. Helalleşme talebi gelirse konuşuruz, gerekeni yaparız.”

Çebi'den kısa kısa

■ Yarınki seçimde katılımın 10 bin üyenin üzerinde olacağını düşünüyorum. Yüksek katılım, Beşiktaş’ın geleceğini kurtarır.”

■ Beşiktaş’a başkan adayı oldum çünkü insanlar sevdikleriyle beraber olmalı.”

■ Serdal beyin, ‘psikolojik sorunları var’ açıklaması çok şahsi olmuş. Benim psikolojik bir sorunum yok.”

■ Altyapıda Fulya’dan daha uygun şartlarda Ümraniye’de bir yapı ve düzen kurmak istiyoruz.”

■ İlk projemiz tüzük. Genel anlamda bir yenileme yapacağız. Eğer bunu düzeltmezsek yaptıklarımız anlamsız hale gelir.”

■ “Erdal Torunoğulları, futbol şubesinin bir parçası olacak. Bu işi şu andakilerden daha iyi yaptığı ortada.”

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Yusuf Dursun