Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimdeki kurmayları, kulübün merkezini Vodafone Park’tan Nevzat Demir Tesisleri’ne taşıma kararı aldı. Sezon sonuna kadar sıkıyönetim ilan eden Çebi, böylelikle Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenen takımıyla yakından ilgilenecek.

Çebi ve yöneticiler, futbolcuların sağlık durumlarından özel sorunlarına kadar tüm konularda devreye girecek. Öte yandan futbolcuların sağlıklarını koruma adına her hafta profesyonel ekipler tarafından tesislerdeki sahaların çimleri özel olarak kontrol edilip zemine bağlı sakatlıkların önüne geçilecek.







