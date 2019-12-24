Ahmet Nur Çebi isyan etti: Çıkın özür dileyin!

Süper Lig’de önceki akşam Fenerbahçe’yle oynanan derbiyi 3-1’lik skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar’ın, bu mücadeledeki hakem kararlarına tepkisi sürüyor. Konuyla ilgili olarak dün öğle saatlerinde Vodafone Park’ta açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, sert sözler sarf etti. Çebi, hakem yönetimlerinde adalet beklediklerini ve bunu tüm kulüpler için istediklerini söyledi. Vodafone Park’ta yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Mesut Urgancılar’la düzenlediği basın toplantısında, yazılı metni okuyan Başkan, “Hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş’ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin tüm sözleri;

‘Rezalete dönüştü!’

“Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların derbi maç itibarıyla rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hemfikirdir.”

‘Düzenden memnun olan bizden uzak dursun’

“İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız. Türkiye’de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda.”

‘Hakem bizi doğrayamaz!’

“Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez, bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak. Bu maçı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!”

‘Cephe alacaklar iyi düşünsün’

“Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılar’dan, futbol kamuoyundan özür dileyin. ‘Yok, biz memnunuz’ diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahcup olalım. Beşiktaş’a cephe alacak olanlar, birkaç kez daha düşünsün. Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar.”

‘Kendimiz için değil Türkiye için...’

“Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz.”

‘Zekeriya alp Beşiktaş’ın değeri’

“Zekeriya Alp, Beşiktaş’ın kıymetidir. Hataları onun yaptığını düşünüyorsak yanlış yere gider. Herkes kendisine çıkan payı alsın. Buna hakemler ve VAR’dakiler de dahil.”

‘Düdük astırırsınız ama...’

“Bir hakeme düdük astırırsınız öteki gelir. Önemli olan düzenin değişmesi. Düzen değiştikten sonra kim gelirse gelsin. Düzen adaletli olsun adaletsizliği kimse yapamaz, sistem ona izin vermez.”

‘VAR protokolü değişmeli!’

“Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hemyurt içinde hemyurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı. VARkayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları!”

“VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın (Şenol Güneş) dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra varmış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı! Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim. Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz.”

‘Doğruyu tesis etme mücadelesi vereceğiz’

“UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz.”

‘Yanıt bekliyoruz’

“İyi bir şeyi kötü kullanıyorsunuz diye o kötü olamaz. VAR, bugüne kadar yaşanmış sıkıntıları ortadan kaldırmak için getirildi. Sadece adaletli kullanılması gerekiyor. Şu an şikayet etmiş durumdayım. Bu resmi bir açıklamadır. Yanıt bekliyoruz. Hatalıysak mahcubiyetimizi kabul edelim diye söyledik.”

‘Ali Koç özür diledi’

“Maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir”

“Derbide maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır. Maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir.”

‘Mücadeleye davet ediyorum’

“Ali Koç da bundan rahatsızsa bizimle mücadele etmeye davet ediyorum. Ali Koç, TFF yönetimiyle yaptığı görüşmede adalet istemişse benim açımdan sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. İnsanları yargılamamak gerekiyor. Hepimiz adına adalet istediğini düşünüyorum. Ben nasıl kamuoyundan bunu istiyorsam, onun da o görüşmede herkes için adalet istediğini düşünmek istiyorum.”

‘Yanlış beğenmiş!’

“Ali Bey, derbideki hakem yönetimini beğenmişse yanlış beğenmiş. Bir gecede mi düzeldi, doğru bulmuyorum. Biraz daha dikkatli izlerse kendisi de orada yapılan haksızlığı görecektir.”