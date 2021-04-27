Ahmet Nur Çebi: Herkes toparlandı, üstümüze geliyorlar

Beşiktaş kafilesi, deplasmandaki Rizespor maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a uçtu. Ekip, Trabzon’dan karayoluyla Rize’ye geçecek.

Beşiktaş kafilesi, deplasmandaki Rizespor maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a uçtu. Ekip, Trabzon’dan karayoluyla Rize’ye geçecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, takımla birlikte Rize’ye gitti.

Trabzon şehrinde açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. İyi olmadı mı? Doğrusu bu! Hatay karşımızda, Rize karşımızda! Herkes toparlandı, üstümüze geliyorlar" dedi.

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