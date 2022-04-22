Ahmet Nur Çebi: Her şeyi fazlasıyla yaptık

Önceki akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları, şehit aileleri ve medya yöneticileri ile birlikte bin beş yüze yakın misafirin yer aldığı iftarda konuşan Çebi, "Bu göreve layık olmaya çalıştık. Sevdiğimiz camiamızın güçlü olması için gayret ettik. Elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Çalışanına, sporcusuna borçlarını ödeyebilen bir kulübümüz var. Bugüne gelene kadar birçok sıkıntılı sözleşmeyi eledik. Beşiktaş ’a zarar verenlerden kurtulmaya çalıştık. Milletimizi, insanları seviyoruz. Adaletli, vicdanlı olmayı seviyoruz. Diğerlerinden çok farklıyız. Hepimiz Beşiktaşlı olmaktan gurur duymalıyız" dedi.

Ankara'daki iftarda yöneticiler; Ahmet Mesut Urgancılar, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Hakan Daltaban ile Efe Bezci de yer aldı.