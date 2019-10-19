Beşiktaş Kulübü’nde yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 3 aday arasında yer alan Ahmet Nur Çebi, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Çebi, ilk olarak yarın seçimi kazanmaları halinde atacakları adımları anlattı. Başarılı yönetici, “Pazartesi günü başkan olarak uyanırsam ilk olarak bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ekonomik, idari ve personel konusunda... Genel kurulda kongrelerin kaderini değiştirecek çalışmalar yapan personeller olduğunu duyuyorum. Onlarla oturup konuşacağız. Ek olarak takımı toparlayıp ne sıkıntımız var bakmamız lazım” dedi. İşte Çebi’nin diğer sözleri;

Çebi, Beşiktaş Editörümüz Gökmen Özcan’a açıklamalarda bulundu.

‘Cenk transferini biz bitirdik’

“Ben, kendimi Serdal Adalı’dan bir tık daha fazla hesap kitap adamı olarak görüyorum. Onun döneminde transfer edilen, menacer Jorge Mendes’in; Alves ve Bebe gibi oyuncularının paraları verilse de bu oyuncular için bankalardan alınan paraların faizleri ödenmeye devam ediyor. O oyunculardan katkı alamadık, şampiyon olamadık. Bizim dönemimizde aldığımız, son 1,5 yılı muaf tutuyorum, futbolcuların şampiyon olmamıza katkıları oldu. Transfer olarak bizlere büyük katkı sağladılar. Örneğin Demba Ba ve Cenk Tosun... Cenk’in Everton’a satışını ben yaptım. Fikret bey, ‘Benim bir yere gitmem gerekiyor. Sen görüşür müsün’ dedi. Biz de yaptık, bitirdik.”

‘Kendi etrafındakilere baksın!’

“Fikret Orman, ‘Etrafındakilerin etkisiyle bunları söylüyor’ dedi. Bu söylemlerinden önce dönsün kendi etrafına baksın. Birkaç gün sonra kimin kimi doldurduğunu daha iyi görecek. Onun yakınındakiler bana söverken benim yakınımdakiler ona kötü bir söz kullanmadılar. 14 yıl bu kulübe hizmet etmiş, Feda döneminde hizmet etmiş arkadaşlarımın ona bir zararı olacağını düşünmesi hiç hoş olmamış. Kendi etrafındakilere baksın.”

‘Otopark ihalesi...’

“Otopark ihalesi için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Beşiktaş’ta icra kurulundan geçmeyen bir kararı, geçmiş gibi başkanın önüne getirip imzalatmasını doğru bulmadım. ‘Otopark ihalesi için biz 1 yıllık konuşmuştuk, 15 yıl nereden çıktı dedim’ Şafak beye. O da, ‘Ben başkana götürdüm, karar ondan çıktı’ dedi. Ben de, ‘İcra kurulundan geçmesi gerekiyordu’ dedim. O da, ‘Ben sadece bir başkan tanıyorum o da Fikret Orman yanılıyor muyum’ dedi.”

‘Ekibim, özel uçaklarda gezmedi!’

“Yönetim listemdeki isimler arasında fikir çatışması olacağını düşünmüyorum. Ben burada 7 yıl görev yaptım. Bu arkadaşların en büyük özelliği, 14 aylık ilk feda döneminde ellerini taşın altına koymuş olmalarıdır. Şimdilerdeki gibi fotoğraf çekip özel uçaklarda gezenlerden değiller. Arkadaşlarım arasında genç isimler de var. Bizden sonra da Beşiktaş’a hizmet edecek isimler olacaklar.”

‘Beni cesaretlendiren camianın tutkusu’

“Bu takımı ayağa kaldırabilecek tek bir kitle var, o da taraftar. Takımı motive etsinler, eğer keyifli ayrılmak istiyorlarsa motive etmek için tezahürat yapsınlar. Camiaya da bunu söylüyorum eğer biz el ele omuz omuza yürüyemezsek Beşiktaş’ı kimse hak ettiği yere getiremez. Beni cesaretlendiren camianın birbirine olan tutkusu.”

‘Amatör şubeleri kapatmayacağız’

“Amatör şubeler üzerinden seçim yatırımı yaparak konuşanlardan olmak istemiyorum. Beşiktaş’ın ödenen stopajları zaten amatörlerimizin giderlerini karşılamaya çok yakın. Biz o stopajları ödemek için uğraşmalıyız. Amatör şubelerin Türk Futbolu’na katkısı olması lazım. Yapacaksak en iyi şekilde yapalım. Amatör şubeleri kapatmak gibi bir durum yok.”

‘Helalleşme talebi gelirse konuşuruz’

“Fikret Orman’ın bana karşı olan tavrına üzüldüm. Onun için yaptığım ‘Hakkımı helal etmiyorum’ sözü duygusal bir kırgınlıktır ve Beşiktaş’la alakalı değil onun şahsıyla alakalıdır. Şampiyonluklarda benim hakkım yok muydu? Çok mu görüldü benim o ekipte olduğumu, katkı yaptığımı söylemek. Hani ağabeydik? Ağabeyler bayramlarda aranır. Ne yaptık da aramadı. Çıkıp, “Pusucular, hainler” demesine üzülüyordum. Ben miyim söyle, açık ol. Fikret Orman’ı seven çocuklarım var. O, bunları söylediği zaman, ‘Baba sana mı diyor?” diye sordular. Onların kalbinin kırılacağını düşünmedi mi. Biz ona ailecek sarıldık. Ama artık kendisiyle huzursuzluk yaşamak istemiyorum. Affetmeyi bilmek büyüklüktür. Helalleşme talebi gelirse konuşuruz, gerekeni yaparız.”

Çebi'den kısa kısa

■ Yarınki seçimde katılımın 10 bin üyenin üzerinde olacağını düşünüyorum. Yüksek katılım, Beşiktaş’ın geleceğini kurtarır.”

■ Beşiktaş’a başkan adayı oldum çünkü insanlar sevdikleriyle beraber olmalı.”

■ Serdal beyin, ‘psikolojik sorunları var’ açıklaması çok şahsi olmuş. Benim psikolojik bir sorunum yok.”

■ Altyapıda Fulya’dan daha uygun şartlarda Ümraniye’de bir yapı ve düzen kurmak istiyoruz.”

■ İlk projemiz tüzük. Genel anlamda bir yenileme yapacağız. Eğer bunu düzeltmezsek yaptıklarımız anlamsız hale gelir.”

■ “Erdal Torunoğulları, futbol şubesinin bir parçası olacak. Bu işi şu andakilerden daha iyi yaptığı ortada.”

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Yusuf Dursun