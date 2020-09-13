Ahmet Nur Çebi: Daha transfer dönemi bitmedi

Yeni sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ve Beşiktaş birinci hafta maçında kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da Sörloth krizi yaşanırken Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Sergen Yalçın takımının başında olamayacak. Bordo-Mavili takım sezona iyi bir başlangıç yapmak ve geçen sezonki istikrarlı oyununu devam ettirerek kazanmak istiyor.

Bu zorlu maç öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.









İşte Çebi'nin açıklamaları:

"Her şeyden önce Türk futbolu ve spor adına hayırlı bir yıl geçirmeyi diliyorum. Pandeminin etkilerini geçen sene de bu sene de gördük. Hocamızın rahatsızlığı, ondan önce benim rahatsızlığım."

"Değişik bir sezon geçireceğiz. Umarım kazasız belasız bu sezonu tamamlarız. İşin en kötü tarafı seyirci yok. Beşiktaş taraftarı önemli ve kıymetlidir. Onlarsız bir sezona başlıyoruz. Bir taraftan da bu ligin bu sezon oynanması gerekiyor."

"Dünya futboluna entegre olmuş bir Türk futbolu var. Hocamızın da rahatsızlığı tabii ki bizi üzdü. Nereden baksanız 2-3 maç bizimle birlikte olamayacak. Bunlar tabii bizim için zorlu süreç."

"Önce deplasmanda Trabzon gibi güçlü bir takımla başlıyoruz. Hocasız başlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Daha transfer dönemi bitmedi. Kimin ne transferi edip etmeyeceği belli değil. Taraftara sabır diliyorum, hoşgörü diliyorum."







