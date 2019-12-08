Ahmet Nur Çebi: Çekilecek zorluklara herkesin hazır olması lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kötü günlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu’na yaptığı açıklamada, gelirlerin tamamının temlikli olduğunu ve yöneticiler olarak kendilerinin bir şeyler yapmaya çalıştığını belirterek, “Yeni finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak ailece mücadelemize içimize kapanarak beraber çıkacağız. Çekilecek zorluklara herkesin hazır olması lazım. UEFA’ya gidememekse gidememek, acı gelebilir. ’Bu olacak’ diye demiyorum ama olabilir diye herkesin hazır olması lazım” dedi.

Kulüpte 2-3 aylık ödemeler yaptıklarını ve buna devam edeceklerini kaydeden Çebi, “Bir gün enerji bitebilir. Herkes buna hazır olsun. ’Bitecek’ demiyorum. Kötü günlere karşı hepimizin hazırlıklı olması lazım” diye konuştu.

‘Sınırlamayla karşı karşıyayız’

Çebi, devre arasında santrfor ve orta saha olmak üzere iki transfer düşündüklerini ama şu aşamada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu’nun sınırlaması nedeniyle bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

Transfer ihtiyaçları olduğunu anlatan Çebi, “Transferde TFF’nin şu anda bize müsade etmediğini açıklayan ilk ben olayım. TFF Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamayacağımızı bize söyledi. Kurul, transfer için elimizdekileri çıkarmamız gerektiğini ve bu şekilde oyuncu alabileceğimizi vurguladı. Lisans kurulunun sınırlamasıyla karşı karşıyayız. Bu kurulda banka da var” değerlendirmesinde bulundu.

‘Transfer için ayrılık gerekiyor’

Eski yönetimin sezon başında 16 milyon Euro’yu transfere harcayarak kulübe tanınan limiti aştığını kaydeden Çebi, “Kurul yapılacak transferi lisansa bağlamayacağını söyledi. Takımdaki her oyuncu bizim oyuncumuz, transfer yaparsak birilerinin gitmesi gerekiyor mu, gerekiyor. Lisans kuruluyla biraz itişip kakışacağız gibi gözüküyor. Bu konu bir hafta, 10 günde netleşir. Yolu açabilirsek ki, açmamız gerekiyor, o zaman iki transfer yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Talisca'yı isterim ama...’

Geride kalan yıllarda takımda forma giyen Aboubakar ve Talisca gibi oyuncuların maliyetlerinden dolayı tekrar transferlerinin zor olduğunu anlatan Çebi, “Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Vereceğimiz paraya onlar gelmez. Talisca’da hata yapıldı. Kulübüne satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuyla aynı şekilde sözleşme yapmıyorsunuz. Dil bilmeyen, hukuktan anlamayan, esnaflığı bilmeyen, futbol bilgisi olmayan bir arkadaşı neden transfer komitesi başkanı yaptılar anlamadım. O günden sonra bütçelerimiz 90 milyonların üstüne çıktı” diye konuştu.

‘Kulüpten kaçmışlar!’

Kulüpten giden birçok ismin tazminatlarını alarak gittiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara ’kaçmışlar’ diyorum” dedi.

Tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarının da gündeme gelmesi üzerine konuşan Çebi, “Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasvip etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz” yorumunu yaptı.